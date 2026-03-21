Pierścienie Władzy w trzecim sezonie przywrócą to, czego brakowało filmom z Władcy Pierścieni. Nadchodzi prawdziwa wojna w Śródziemiu

Tego zabrakło w filmach, ale serial zaprezentuje to wreszcie na ekranie.

Trzeci sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy wreszcie pokaże prawdziwą skalę konfliktu, jakiej dotej pory nie widzieliśmy w ekranowych adaptacjach twórczości Tolkiena. Produkcja Amazona sięga po wydarzenia Drugiej Ery, czyli okresu, w którym elfy wciąż dominowały w Śródziemiu i budowały potężne królestwa, zanim ich potęga zaczęła stopniowo zanikać. Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zaprezentują wydarzenia, których zabrakło w filmach Petera Jacksona Pierwsze dwa sezony serialu skupiały się na świecie, w którym elfy wciąż prosperują. Widzowie mogli zobaczyć takie miejsca jak Lindon, Eregion czy Mithlond, przedstawione jako tętniące życiem centra elfickiej cywilizacji. Finał drugiego sezonu przyniósł jednak przełomowy moment. Upadek Eregionu i śmierć Celebrimbora jasno pokazały, że czas świetności dobiega końca, a nad Śródziemiem zbierają się ciemne chmury.

Choć filmowa trylogia Władca Pierścieni Petera Jacksona pokazywała wielkie bitwy, konflikty znane jako Wojna o Pierścień były jedynie cieniem tego, co wydarzyło się wcześniej. Nadchodzący sezon serialu ma wprowadzić pełnoprawną wojnę między Sauronem a elfami, czyli legendarną Wojnę Elfów z Sauronem. To właśnie ten konflikt był jednym z największych koszmarów bohaterów znanych z filmów, takich jak Elrond czy Galadriela. W przeszłości zwycięstwo nad Mrocznym Władcą okupiły ogromnymi stratami, które na zawsze zmieniły los elfów. Trzeci sezon ma pokazać, jak do tego doszło i dlaczego ich potęga już nigdy się nie odrodziła. Zniszczenie Eregionu było pierwszym aktem nadciągającej katastrofy. Sauron dysponuje już armią i otwarcie rusza przeciwko elfom. Ocalałym udaje się schronić w miejscu, które z czasem stanie się Rivendell, co stanowi punkt wyjścia dla dalszych wydarzeń.

GramTV przedstawia:

W kolejnych etapach wojny siły Saurona mają przetoczyć się przez Eriador, niszcząc kolejne osady i osłabiając królestwa elfów. Jedynie nieliczne bastiony, takie jak Lindon, będą w stanie stawić opór, choć ich sytuacja stanie się coraz bardziej dramatyczna. Serial już wcześniej wprowadzał zmiany względem kanonicznej chronologii Tolkiena, dlatego przebieg wojny może różnić się od literackiego pierwowzoru. W oryginale kluczową rolę odegrali mieszkańcy Númenoru, którzy przybyli z pomocą elfom w decydującym momencie. W serialu sytuacja polityczna jest jednak bardziej skomplikowana, co sugeruje, że pomoc może nadejść z innego źródła. Wszystko wskazuje na to, że większe znaczenie mogą zyskać postacie takie jak Elendil, co jednocześnie przygotuje grunt pod przyszły sojusz ludzi i elfów. Dotychczas Pierścienie Władzy przedstawiały świat ze względnie niewielkimi bitwami, a Sauron działał w ukryciu. Trzeci sezon ma całkowicie zmienić ten obraz. Konflikt wybuchnie na pełną skalę, a klimat produkcji ma przypominać przejście między Drużyną Pierścienia a Dwiema Wieżami, lecz z jeszcze wyższą stawką. Pod koniec ubiegłego roku Amazon zaprezentował nową zapowiedź trzeciego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Data premiery nowych odcinków na Prime Video nie jest jeszcze znana.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.