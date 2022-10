Pierścienie Władzy: Sezon 2 będzie wierniejszy Tolkienowi. Twórcy składają obietnicę

Twórcy podali przykład Saurona, który w drugim sezonie otrzyma jeszcze więcej czasu, aby pokazać budowanie zarówno jego postaci, jak i potęgi, która doprowadziła do dwóch wielkich wojen w Śródziemiu. Tym samym to Sauron przejmie rolę po Galadrieli, stając się centralną postacią kolejnego sezonu.

Payne: Pierwszy sezon rozpoczyna się od tego, kim jest Galadriela? Skąd ona pochodzi? Co ona wycierpiała? Dlaczego jest tak umotywowana? W drugim sezonie robimy to samo z Sauronem. Uzupełnimy wszystkie brakujące elementy.

McKay: Sauron może teraz być po prostu Sauronem w stylu Tony’ego Soprano czy Waltera White’a. Jest zły, ale całkowicie zły. Czuliśmy, że gdybyśmy zrobili to w pierwszym sezonie, przyćmiłby wszystkie inne postacie i wątki. Tak więc pierwszy sezon jest jak Batman Początek, a Mroczny Rycerz to kolejny film, w którym Sauron manewruje na otwartej przestrzeni. Jesteśmy naprawdę podekscytowani. Drugi sezon ma kanoniczną historię. Mogą być widzowie, którzy powiedzą: „To jest historia, którą mieliśmy nadzieję uzyskać w pierwszym sezonie!”. W drugim sezonie dajemy im to.