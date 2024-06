Pierścienie Władzy bez ważnej postaci w 2. sezonie. Aktorka zrezygnowała z grania w serialu

Potwierdzono, że Nazanin Boniadi nie powróci do roli Bronwyn, która była jedną z najważniejszych postaci w serialu Amazona . Bohaterka jest matką Theo i uzdrowicielką w jednej z ludzkich wiosek, położonych na terenie obecnego Mordoru. Niedawno aktorka skończyła prace na planie niezależnego filmu A Mosquito in the Ear, debiutu reżyserskiego Nicoli Rinciariego, będącego adaptacją popularnej włoskiej powieści graficznej. Co więc się stało, że Boniadi nie wróci w drugim sezonie Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy?

Na swoim Instagramie aktorka postanowiła wyjaśnić kwestię jej nieobecności w nowych odcinkach serialu. Wyznała, że w 2022 roku zrezygnowała z aktorstwa, aby skupić się na aktywizmie, a konkretniej działaniach mających wywalczyć wolność i niezależność kobiet w Iranie. Dodała, że potrzebowała szczególnego projekty, aby przekonać ją do aktorstwa. Taką produkcją okazało się A Mosquito in the Ear.