Pierścienie Władzy będą dramatyczniejsze w 2. sezonie. „Staraliśmy się pozostać wiernymi Tolkienowi”

Bardzo podobały mi się odcinki, które zrobiłam w pierwszym sezonie. Byłam z nich bardzo dumna. Spędziłam dużo czasu z showrunnerami nad wyglądem świata i postaciami, aby zobaczyć, co możemy ulepszyć, co się zmienia, co ludzie chcą zobaczyć. Nie siedzisz tam i nie myślisz ciągle o tym, jakie to jest masywne, bo by cię to przerosło. Smutne jest to, że wiele osób oceniło serial, jeszcze zanim się ukazał, więc było to naprawdę trudne doświadczenie. Ale potem próbujesz się do tego dostosować i zobaczyć, czego naprawdę szukają w takiej produkcji.