Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z trzema zakończeniami 2. sezonu. Ilu aktorów gra Saurona?

Pojawiły się nowe informacje o drugim sezonie Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy, w tym o szczegółach aż trzech nakręconych zakończeń.

Drugi sezon Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy nie może powtórzyć porażki poprzednich odcinków. Amazon bardzo wierzy w ten projekt i już teraz trwają przygotowania do nakręcenia trzeciego sezonu. Firma jak na razie milczy w sprawie powrotu widzów do Śródziemia, ale najnowsze doniesienia sugerują, że tym razem twórcy chcą dostarczyć fanom emocjonujący sezon z odpowiednim finałem. Z tego względu na planie nakręcono aż trzy różne wersje zakończenia, a serwis Redanian Intelligence przedstawił szczegóły każdego z nich. Uważajcie na potencjalne spoilery! Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – twórcy nakręcili trzy zakończenia drugiego sezonu Rozpocznijmy jednak od nowych informacji dotyczących roli Saurona i tego, ilu aktorów zagra ikonicznego złoczyńcę z Władcy Pierścieni. W drugim sezonie mamy zobaczyć dwóch odtwórców tej roli, a będą to Charlie Vickers i Calam Lynch. Pierwszego z aktorów widzowie serialu doskonale znają, gdyż to on wcielał się w Halbranda w pierwszym sezonie. Z kolei Lynch zagra Saurona pod postacią Celebrona, męża Galadrieli. Przypomnijmy, że w książkach Sauron przybrał postać Celeborna pod jego nieobecność, aby oszukać elfy i namówić je do wykucia trzech pierścieni.

Co ciekawe, w trzecim sezonie Calam Lynch ma wcielić się w prawdziwego Celeborna. Aktor będzie miał okazję zaprezentować tę postać również w drugim sezonie, o ile twórcy zdecydują się na jedno z zakończeń, w którym prawdziwy mąż Galadrieli pojawia się w serialu. Redanian Intelligence podało, że zakończenia drugiego sezonu Pierścieni Władzy dotyczą bitwy o Eregion, na którą mają przypaść aż dwa odcinki serialu. Podczas niej ma dojść do zwrotu akcji, gdzie ujawniona zostanie informacja, że Celeborn to tak naprawdę Sauron. W pierwszym zakończeniu w pewnym momencie na polu bitwy pojawia się Celeborn, a Galadriela jest wewnętrznie skonfliktowana, czy jest w stanie zabić swojego ukochanego, nawet jeżeli jest to Sauron. Ostatecznie decyduje się zaufać swojemu przeczuciu i nie rani elfa, który okazuje się jej prawdziwym mężem. Serwis słyszał również o nakręceniu pocałunku między bohaterami, ale miał on wywołać kontrowersje i został usunięty.

W drugim zakończeniu pod koniec bitwy pojawia się prawdziwy Celeborn, który jest poważnie ranny. Serial ma pozostawić widza z niepewnością, czy postać przeżyje i ponownie będzie mógł spotkać się z Galadrielą. Bohaterka wie, że jest to jej prawdziwy mąż, a nie Sauron ze względu na jego poważne obrażenia. To, czy postać przeżyje, czy też umrze, będzie cliffhangerem prowadzącym do trzeciego sezonu. Istnieje jeszcze jedna wersja zakończenia, w której prawdziwy Celeborn w ogóle nie pojawia się przez cały drugi sezon. Zamiast tego Sauron pod postacią Celeborna, mówi Galadrieli, że jej mąż żyje. Ma to przypominać zakończenie pierwszego sezonu, ale tym razem Sauron i Galadriela naprawdę ze sobą rozmawiają. W drugim sezonie Pierścieni Władzy wprowadzony zostaje kolejny rodzaj hobbitów, a konkretniej Stoorowie. W jednego z nich ma wcielić się aktor Gavi Singh Chera, który według plotek miał wcielić się w jeszcze jedną wersję Saurona. Stoorowie to hobbici podobni do Harfootów. Chera zagra niziołka, który będzie częścią wątku Nori i Nieznajomego. Przypomnijmy, że drugi sezon Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy ma zadebiutować jeszcze w 2024 roku na Prime Video.