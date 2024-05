Will Ferrell i Reese Witherspoon w zabawnym zwiastunie komedii You're Cordially Invited

Kobieta (Reese Witherspoon), która planuje idealny ślub swojej siostry, i ojciec (Will Ferrell) przyszłej panny młodej dowiadują się, że mają podwójną rezerwację na docelowy ślub w odległym kurorcie na wyspie u wybrzeży Karoliny. Kiedy obie strony decydują się podzielić niewielkim miejscem, rozpętuje się totalna katastrofa.

Komedia You're Cordially Invited na pierwszym zwiastunie. Amazon Prime zapowiada nowy film

Pomysłodawcą i reżyserem filmu jest Nick Stoller (Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek, The Five-Year Engagement, Neighbors 1 i 2, Bracia).