Piekło ma etaty, tabelki i termin premiery. Sintopia wygląda jak dziwnie udane spotkanie Dungeon Keepera z Black & White

W czasach, gdy klasyczne god game’y są niemal gatunkiem wymarłym, Sintopia próbuje wskrzesić je w formule, która brzmi jednocześnie absurdalnie i zaskakująco obiecująco. Debiutancka produkcja z francuskiego Piraknights Games, wydawana przez Team17 stawia gracza w roli piekielnego administratora.

Na pierwszy rzut oka to po prostu kolejny management sim z mocnym hakiem estetycznym. Tyle że w Sintopii nie budujemy miasta ani zoo, lecz nadzorujemy funkcjonowanie piekła jako korporacyjno-biurokratycznej machiny. Na powierzchni obserwujemy świat żywych i wpływamy na zachowanie tzw. humusów, małych istot prowadzących swoje kruche, grzeszne żywoty. Gdy umrą, trafiają pod ziemię, a tam zaczyna się właściwa część zabawy: sortowanie dusz, karanie grzeszników, zarządzanie demonami-pracownikami i optymalizacja całego „biznesu odkupienia”. Na karcie Steam , produkcję wprost opisano jako mrocznie komediową strategię z zarządzaniem, w której mamy „resocjalizować potępionych”, godnych wskrzeszać, a wieczne potępienie zamienić w sprawnie działającą machinę.

Sintopia chce wskrzesić klimat Dungeon Keepera i Black & White w nowej strategii na Steam

To właśnie ten asymetryczny układ rozgrywki wydaje się najmocniejszym wyróżnikiem projektu. Z jednej strony mamy więc boską perspektywę i wpływanie na świat niczym w dawnych symulatorach bóstwa, z drugiej zaś bardzo przyziemną logistykę rodem z gier ekonomicznych: kolejki, procesy, wydajność, automatyzację i nieustanne gaszenie pożarów w piekielnej administracji. Oficjalny gameplay trailer podkreśla, że kluczowe mają być tu projektowanie wydajnych łańcuchów karania, rozbudowa infrastruktury oraz sprawne kierowanie zespołem „Imployees”, czyli piekielnych pracowników obsługujących cały system.

Nieprzypadkowo porównuję tę grę do spotkania Dungeon Keepera z Black & White. To skojarzenie wydaje się trafne nie tylko przez tematykę, ale też przez samą filozofię zabawy. Sintopia chce oddać graczowi poczucie sprawczości większej niż w typowym city builderze, ale mniejszej niż w klasycznym RTS-ie. Nie chodzi tu o bezpośrednie dowodzenie armiami, tylko o modelowanie systemu i obserwowanie, jak chaos zaczyna działać na naszą korzyść. A to dokładnie ten rodzaj satysfakcji, za którym wciąż tęskni część starszych fanów strategii.

Ważny jest też kontekst produkcyjny. Sintopia była wcześniej komunikowana jako projekt celujący w wydanie w formule wczesnego dostępu, ale ostatecznie zespół zmienił wizję i dziś mówi już o pełnoprawnym wydaniu 1.0 na premierę. Decyzję poprzedził bardzo dobry odbiór dema i chęć dopracowania całości przed udostępnieniem graczom, co może działać na korzyść gry w momencie debiutu. W praktyce oznacza to, że nie dostaniemy eksperymentu sprzedawanego jako obietnica, tylko tytuł, który od razu chce stanąć do oceny jako gotowy produkt.