Pięć gier z wiosennej wyprzedaży na G2A.COM, które musisz mieć

Oto kilka propozycji, które warto sprawdzić tej wiosny. Pogoda jeszcze nie zachęca do wychodzenia z domu, więc tym bardziej przydałoby się je ograć!

Dragon’s Dogma 2

Bez wątpienia to jeden z najlepszych action RPG-ów, z jakimi będziemy mieli do czynienia w tym roku. Dragon’s Dogma 2 robi właściwie wszystko, co poprzednik, ale dużo, dużo lepiej, w pełni korzystając z możliwości swojego silnika. Eksplorujemy żywe, zaskakujące uniwersum, a nie kolejny sztampowy otwarty świat rodem z jakiegoś generatora sandboksów. Do tego mamy świetny system Pionków – komputerowych towarzyszy, którzy sprawiają wrażenie prawdziwych graczy.

Horizon Forbidden West – Complete Edition

Zakazany Zachód? Nie z takimi wyzwaniami Aloy się mierzyła! Rudowłosa bohaterka powraca, by zmierzyć się z nowymi niebezpieczeństwami i powstrzymać nadchodzącą zagładę. Forbidden West to jeszcze większy świat do odkrycia, całe mnóstwo nowych maszyn do zgładzenia oraz szereg gadżetów, które zasilą nasz arsenał. Wersja na PC, poza różnymi technicznymi usprawnieniami, zawiera także dodatek Burning Shores oraz inne bonusy.

Helldivers 2

Super Ziemia wzywa swoich lojalnych żołnierzy, by ku jej chwale przelewali krew…ale najlepiej nie własną. Helldivers 2 to strzelanka co-op, tylko z perspektywy trzeciej osoby w odróżnieniu od jedynki. Jako jeden z tytułowych wojowników musisz wykonać przeróżne misje na zróżnicowanych planetach, a przy tym unicestwiać całe hordy jeszcze bardziej zróżnicowanych wrogów. Przy okazji: pamiętaj, że przyjacielski ogień to tutaj nie błąd, a cecha produktu!

The Outlast Trials

Nie ma to jak horrory multiplayer. W końcu w grupie straszniej czy jakoś tak! The Outlast Trials to kolejna część uznanej serii survival horrorów, z tą różnicą, że ta jest przeznaczona do co-opa. Czterech graczy ma do wykonania szereg zadań, w czym przeszkadzać nam będą przeróżne potwory. Do wyboru mamy cztery klasy postaci, każda z innym zestawem przydatnych umiejętności. Będzie niełatwo, będzie strasznie, będzie zabawa!

Balatro

Masz ochotę zagrać w jakiegoś dobrego deckbuildera, który nie jest kolejnym klonem Slay the Spire? Obczaj Balatro. „rogalika” opartego na… pokerze! No dobrze, dosyć luźno potraktowano tutaj tę klasyczną grę karcianą, ale nie zmienia to faktu, że łączenie pokerowych rąk z unikalnymi jokerami dającymi przeróżne bonusy niesamowicie wciąga. Jeśli szukasz czegoś bardzo nietuzinkowego, ta produkcja z pewnością przypadnie ci do gustu.

Alone in the Dark

Widzicie, taki Capcom ciągle tworzy remake’i klasycznych odsłon Resident Evila, więc najwyższy czas, by pradziadek gatunku survival horror również otrzymał nowoczesną wersję. Alone in the Dark ponownie zabiera nas szpitala psychiatrycznego Derceto, gdzie jako prywatny detektyw Edward Carnby lub jego klientka, Emily Hartwood, poszukujemy zaginionego wujka tej drugiej. Szybko okazuje się, że posiadłość kryje mroczne tajemnice i koszmary rodem z opowieści H. P. Lovecrafta…