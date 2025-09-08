Pewien ekspert wykrył najgłupszy błąd w Jurassic Park 32 lata później

Ekspert z firmy Colossal Bioscience ujawnił, że w Jurassic Parku popełniono poważny błąd konstrukcyjny, który podważał sens całego przedsięwzięcia Johna Hammonda. W czym rzecz?

Po ponad trzech dekadach od premiery klasyk Stevena Spielberga wciąż uchodzi za jeden z najlepszych filmów science fiction ostrzegających przed ludzką pychą. Jednak, jak zauważa Matt James, dyrektor ds. zwierząt w Colossal Bioscience, fundamenty tego wizjonerskiego parku od początku były wadliwe. Jurassic Park – po 32 latach wytknięto błąd w filmie W rozmowie z ComicBook James wskazał na element, którego zabrakło w projekcie Hammonda:

Tak, nie szczędzono kosztów, prawda? A jednak ten człowiek zbudował park w strefie huraganów, gdzie używano elektrycznych ogrodzeń i nie było zapasowego generatora! Strasznie wygodne. Pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, byłoby postawienie betonowych murów, a dopiero potem zastosowanie ogrodzeń pod napięciem. I oczywiście zapasowy generator. James zwrócił uwagę, że takie rozwiązania mogłyby całkowicie zmienić bieg wydarzeń w filmie – i w efekcie uczynić Jurassic Park produkcją o wiele mniej emocjonującą. Słowa eksperta są szczególnie wymowne w kontekście postaci Roberta Muldoona (Bob Peck), odpowiedzialnego w filmie za bezpieczeństwo parku. Choć wykazywał dużą ostrożność wobec raptorów, nie domagał się najprostszych i najskuteczniejszych zabezpieczeń. Być może – jak sugeruje James – jego głos został zignorowany przez samego Hammonda. Błędy twórcy parku wpisują się w szerszy obraz: przesadny optymizm, oszczędzanie na kluczowych ludziach (jak w przypadku Nedry’ego) i ignorowanie zagrożeń, które mogłyby zniszczyć jego marzenie. James zdradził także, jak jego firma współpracuje z Hollywood i jakich nowych motywów spodziewa się w przyszłych filmach science fiction. Wskazał na rozwój technologii sztucznej macicy, która może zainspirować dystopijne wizje przyszłości, a także na błędne przekonanie, że firmy mogą działać bez żadnych regulacji.

W prawdziwym świecie działamy pod ścisłym nadzorem wielu instytucji. Hollywood lubi pomijać ten fakt, ale rząd ma ogromny wpływ na wszystko, co robimy – podkreślił James. Wychodzi więc na to, że zastosowanie kilku kluczowych zmian, mogących uwiarygodnić film, sprawiłoby jednocześnie, że straciłby on w dużej mierze swój dramatyzm. Czy chcielibyśmy tego jako widzowie? Zostawiamy to pytanie otwarte. Tymczasem warto przypomnieć, że najnowsza odsłona serii okazała się jednym z najbardziej dochodowych filmów tego roku.

