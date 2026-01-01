Persona będzie świętować 30-lecie. Jubileuszowa strona sugeruje liczne zapowiedzi w 2026 roku

Gotowi na trzydziestą rocznicę kultowej serii gier jRPG, czyli Persony?

Rok 2026 przynosi wiele ważnych jubileuszy w branży gier wideo, a jednym z najistotniejszych jest 30 rocznica serii Persona. Marka Atlusa oficjalnie obchodzi swoje trzydziestolecie, licząc od premiery Revelations: Persona, która ukazała się w 1996 roku na pierwszym PlayStation. Obchodzimy 30-lecie Persony Z okazji jubileuszu Atlus uruchomił oficjalną stronę 30-lecia Persony, na której znalazły się nowe, efektowne ilustracje przedstawiające protagonistów poszczególnych odsłon serii. Najbardziej intrygującym elementem witryny jest jednak zapowiedź pierwszej aktualizacji już 8 stycznia.

Wiele wskazuje na to, że w ciągu 2026 roku strona będzie regularnie aktualizowana, możliwe, że co tydzień lub co miesiąc. Nie każda aktualizacja musi jednak oznaczać zapowiedź nowej gry. Pomiędzy większymi ogłoszeniami gracze mogą spodziewać się informacji dotyczących gadżetów, wydarzeń czy koncertów, zanim pojawią się konkretne szczegóły na temat najbardziej wyczekiwanych projektów. Na ten moment informacji o Persona 6 jest bardzo niewiele. Poza wyciekiem logo sugerującym zieloną kolorystykę, Atlus nie ujawnił niemal żadnych oficjalnych detali. Tym bardziej jubileusz 30-lecia wydaje się idealną okazją, aby wreszcie odsłonić karty. Dodatkowo, na początku tygodnia Kazuhisa Wada, dyrektor studia Atlus, przyznał w wywiadzie, że 2026 rok przyniesie okazje do rozmów o przyszłości serii Persona.

Oprócz szóstej odsłony, można spodziewać się kolejnych informacji na temat Persona 4 Revival, czyli szeroko przeciekającego, a następnie oficjalnie potwierdzonego remake’u Persony 4. Według dostępnych materiałów gra nie zadebiutuje wcześniej niż po 1 kwietnia, jeśli wierzyć jednej z prezentacji slajdów. Nie można też zapominać o licznych spin-offach, z których seria Persona słynie. Wśród nich wymienia się przede wszystkim Persona 5: The Phantom X, czyli mobilną produkcję dostępną również na Steamie. Pojawiają się nadzieje na jej wersję konsolową, choć wymagałaby ona istotnych zmian, zwłaszcza w kontekście faktu, że w 2025 roku była to jedna z najczęściej porzucanych gier według danych serwisu HowLongToBeat. Na razie pozostaje śledzić kolejne aktualizacje na stronie 30-lecia Persony, jednak wszystko wskazuje na to, że 2026 rok może być dla tej marki wyjątkowo intensywny i pełen dużych ogłoszeń.