Persona 5 Tactica na Nintendo Switch za 37,50 zł na Allegro

Na Allegro można obecnie kupić Persona 5 Tactica w wersji na Nintendo Switch za jedyne 37,50 zł. To jedna z najlepszych ofert w historii gry. Produkcja dostępna jest w pudełkowej wersji na kartridżu, a posiadacze abonamentu Allegro Smart! mogą skorzystać z darmowej dostawy dla zamówień powyżej 45 zł.

Persona 5 Tactica – oferta na Allegro

Persona 5 Tactica to taktyczny spin-off popularnej serii jRPG od Atlus. Gracze ponownie wcielają się w członków Phantom Thieves, którzy tym razem trafiają do świata pełnego bitew strategicznych rozgrywanych w turach. Produkcja zachowuje charakterystyczny styl artystyczny i humor znany z głównej serii, a także wprowadza uproszczony, przystępny system walki.