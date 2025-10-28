Zaloguj się lub Zarejestruj

Persona 5 Tactica na Nintendo Switch za 37,50 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2025/10/28 20:00
Tani spin-off kultowej serii Atlus w pudełkowym wydaniu.

Na Allegro można obecnie kupić Persona 5 Tactica w wersji na Nintendo Switch za jedyne 37,50 zł. To jedna z najlepszych ofert w historii gry. Produkcja dostępna jest w pudełkowej wersji na kartridżu, a posiadacze abonamentu Allegro Smart! mogą skorzystać z darmowej dostawy dla zamówień powyżej 45 zł.

Persona 5 Tactica
Persona 5 Tactica

Persona 5 Tactica – oferta na Allegro

Persona 5 Tactica to taktyczny spin-off popularnej serii jRPG od Atlus. Gracze ponownie wcielają się w członków Phantom Thieves, którzy tym razem trafiają do świata pełnego bitew strategicznych rozgrywanych w turach. Produkcja zachowuje charakterystyczny styl artystyczny i humor znany z głównej serii, a także wprowadza uproszczony, przystępny system walki.

Gra zebrała „bardzo pozytywne” recenzje od graczy na Steamie oraz dobre opinie na Nintendo Switch. W obecnej cenie to świetna okazja, by sięgnąć po stylową, taktyczną odsłonę jednej z najpopularniejszych marek Atlusa.

GramTV przedstawia:

Po dziwnym incydencie Widmowi Złodzieje trafiają do niezwykłego królestwa, którego mieszkańcy są uciskani przez despotyczne rządy. Złodzieje zostają otoczeni przez organizację wojskową o nazwie „Legioniści”. Grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo, jednak ratuje ich Erina – rewolucjonistka, która przedstawia im kuszącą ofertę w zamian za ich pomoc. Jakie motywacje stoją za propozycją, którą Erina składa Widmowym Złodziejom?

Persona 5 Tactica oferuje zupełnie nową fabułę, w której powracają ukochane przez fanów postacie oraz pojawiają się zupełnie nowi sojusznicy i wrogowie. Dołącz do drużyny, która staje na czele rewolucji uczuć w trakcie tej porywającej, pełnej walki przygody!

Tagi:

Nintendo
SEGA
Nintendo Switch
promocja
Persona 5
Persona
Altus
Persona 5 Tactica
