Persona 5 Tactica na Nintendo Switch za 37,50 zł na Allegro

Persona 5 Tactica to taktyczny spin-off popularnej serii jRPG od Atlus. Gracze ponownie wcielają się w członków Phantom Thieves, którzy tym razem trafiają do świata pełnego bitew strategicznych rozgrywanych w turach. Produkcja zachowuje charakterystyczny styl artystyczny i humor znany z głównej serii, a także wprowadza uproszczony, przystępny system walki.
Gra zebrała „bardzo pozytywne” recenzje od graczy na Steamie oraz dobre opinie na Nintendo Switch. W obecnej cenie to świetna okazja, by sięgnąć po stylową, taktyczną odsłonę jednej z najpopularniejszych marek Atlusa.
Po dziwnym incydencie Widmowi Złodzieje trafiają do niezwykłego królestwa, którego mieszkańcy są uciskani przez despotyczne rządy. Złodzieje zostają otoczeni przez organizację wojskową o nazwie „Legioniści”. Grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo, jednak ratuje ich Erina – rewolucjonistka, która przedstawia im kuszącą ofertę w zamian za ich pomoc. Jakie motywacje stoją za propozycją, którą Erina składa Widmowym Złodziejom?
Persona 5 Tactica oferuje zupełnie nową fabułę, w której powracają ukochane przez fanów postacie oraz pojawiają się zupełnie nowi sojusznicy i wrogowie. Dołącz do drużyny, która staje na czele rewolucji uczuć w trakcie tej porywającej, pełnej walki przygody!
