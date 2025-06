Persona 4 Revival i Stranger Than Heaven z potencjalną datą premiery. Jeszcze trochę poczekamy

Persona 4 Revival to odświeżona wersja jednej z najbardziej cenionych odsłon serii Persona, która została zapowiedziana na początku czerwca 2025 roku . Ogłoszenie to miało miejsce w trakcie wydarzenia Xbox Games Showcase 2025. Gra trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC (Steam, Microsoft Store). Wydawca opublikował również krótki zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej. W Personie 4 gracz uczęszcza na zajęcia, buduje relacje z kolegami ze szkoły i walczy z przeciwnikami w alternatywnej rzeczywistości.

Zgodnie z informacjami zawartymi w prezentacji SEGA SAMMY Management Meeting 2025, która została opublikowana 18 czerwca, gry Persona 4 Revival od studia Atlus oraz Stranger Than Heaven od Ryu Ga Gotoku Studio (Judgment) zostaną wydane najwcześniej w roku fiskalnym 2027. Oznacza to, że wspomniane gry powinny pojawić się na rynku po 1 kwietnia 2026 roku, ale najpóźniej do 31 marca 2027 roku.

Stranger Than Heaven to z kolei zupełnie nowy projekt od studia Ryu Ga Gotoku, znanego przede wszystkim z serii Like a Dragon (Yakuza). Gra została po raz pierwszy zaprezentowana podczas The Game Awards 2024, jednak jej oficjalny tytuł i nowy zwiastun pojawiły się dopiero w czerwcu 2025 roku. Na ten moment nie ujawniono jeszcze platform docelowych dla Stranger Than Heaven. Na temat samej gry nie ma jeszcze zbyt wielu informacji. Wiemy jedynie, że akcja gry rozgrywa się w 1943 roku i pewnie weźmiemy udział w wielu aktywnościach, w tym klasycznie dla serii Yakuza, bójkach na ulicy, ale też zagramy na instrumentach muzycznych. Możemy zatem spodziewać się wielu dodatkowych aktywności co również jest charakterystycznym elementem studia. Zwiastun gry możecie zobaczyć poniżej.

Więcej informacji o obu grach powinniśmy poznać w nadchodzących miesiącach, a skoro “mleko się już rozlało” to zapewne wcześniej niż później.