"Perfekcyjna" podróbka RTX 4090? Scammerzy zaczęli szlifować

Oszuści szlifują pamięci GDDR6X i grawerują GPU laserem. Do takich ekstremów doszło na dzisiejszym, rozregulowanym rynku komponentów PC.
Do serwisu Northwestrepair trafiła ostatnio karta, całkiem cwanie udająca ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090. Na pierwszy rzut oka wyglądała zupełnie fabrycznie i nic nie zapowiadało tego, co znajduje się w jej wnętrzu.
Dopiero oględziny pod mikroskopem ujawniły, że zarówno układ GPU, jak i kości pamięci, zostały oszlifowane z oryginalnych oznaczeń i ponownie opisane laserowym grawerem, by jak najdłużej przejść inspekcję wizualną.
Sprawę opisano na łamach VideoCardz, powołując się na poniższy materiał:
W dużym skrócie, karta została kupiona na rynku wtórnym (podobno z „palety ze zwrotami z Amazona”) i od początku nie była wykrywana przez platformę testową.
Po rozkręceniu wyglądała przy tym wręcz podejrzanie „idealnie”. Miała czysty laminat, brak oczywistych śladów ingerencji, fabryczny komplet.
Klucz tkwił w detalach. Według relacji serwisu, oszuści zeszlifowali wierzchnią warstwę oznaczeń na modułach GDDR6X oraz na samym „GPU”, a następnie nanieśli laserowo napisy i logotypy wyglądające jak fabryczne.
Dopiero powiększenie mikroskopem pozwoliło zauważyć ślady po obróbce powierzchni i drobne nieprawidłowości.
Tego typu „podmianki” mają sens, bo część topowych układów z poprzednich generacji (np. GA102 z RTX 3090 Ti) ma zbliżone wymiary chipa i układ wyprowadzeń do tego z AD102 w RTX 4090. To daje spore pole do nadużyć, bo przerobione ze starych i wadliwych komponenty mogą wyglądać wiarygodnie dla oka.
Celem jest więc raczej oszukanie kontroli zwrotów lub szybkiej sprzedaży na rynku wtórnym niż długie „markowanie” w komputerze kupującego. Wówczas dawałoby to przynajmniej obraz.
Myślę, że dziś kupowanie na rynku wtórnym powinno dawać pole do jakiegoś testowania przed ostatecznym uwolnieniem środków dla sprzedającego, szczególnie w przypadku sprzedaży wysyłkowej.
