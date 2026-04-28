"Perfekcyjna" podróbka RTX 4090? Scammerzy zaczęli szlifować

Oszuści szlifują pamięci GDDR6X i grawerują GPU laserem. Do takich ekstremów doszło na dzisiejszym, rozregulowanym rynku komponentów PC.

Do serwisu Northwestrepair trafiła ostatnio karta, całkiem cwanie udająca ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090. Na pierwszy rzut oka wyglądała zupełnie fabrycznie i nic nie zapowiadało tego, co znajduje się w jej wnętrzu.

Dopiero oględziny pod mikroskopem ujawniły, że zarówno układ GPU, jak i kości pamięci, zostały oszlifowane z oryginalnych oznaczeń i ponownie opisane laserowym grawerem, by jak najdłużej przejść inspekcję wizualną.

Sprawę opisano na łamach VideoCardz, powołując się na poniższy materiał:

W dużym skrócie, karta została kupiona na rynku wtórnym (podobno z „palety ze zwrotami z Amazona”) i od początku nie była wykrywana przez platformę testową.

Po rozkręceniu wyglądała przy tym wręcz podejrzanie „idealnie”. Miała czysty laminat, brak oczywistych śladów ingerencji, fabryczny komplet.