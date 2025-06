AMD Radeon GeForce RTX 9070 XT - czekaj, co?

Prawdopodobnie nikt inny na świecie, nie posiada takiej abominacji karty graficznej.

Jeden z użytkowników Reddita wyjaśnił, że po problemach ze swoim Radeonem RX 9070 XT zdecydował się wymienić kartę na nową.

Jednak po rozpakowaniu karty, zauważył, że wygląda ona zupełnie inaczej niż wersje widoczne w recenzjach.

Okazało się, że ASUS w jakiś sposób pomieszał chłodzenia GeForce RTX 50 TUF i Radeon RX 9000 TUF, co zaowocowało GPU z oznaczeniami dwóch konkurencyjnych firm.

Ktoś powinien sprawdzić pracowników linii montażowej w ASUS-ie i upewnić się, że wszystko u nich w porządku… Jeśli widzieliście moje ostatnie posty, pisałem o problemach z moją nową kartą ASUS TUF 9070 XT OC. Wróciłem do Micro Center, żeby ją wymienić, przyjechałem do domu, rozpakowałem i dostałem to. Tego nie da się wymyślić. I teraz dylemat: czy zostawić tę kartę i mieć absolutnie memiczne GPU, czy wymienić ją znowu? — Fantastic-Ad8410, Reddit