Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy na nowym zwiastunie. Nowi bogowie w Morzu Potworów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/06 17:30
W drugim sezonie Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, bohaterowie spotykają nowe bóstwa w Morzu Potworów.

Disney+ opublikował nowy zwiastun drugiego sezonu serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, który zbliża się coraz szybciej do premiery. Najnowsza odsłona będzie adaptacją drugiej książki Ricka Riordana z serii Morze Potworów. W nadchodzącym sezonie Percy (Walker Scobell) i Annabeth (Leah Sava Jeffries) wyruszą na nieautoryzowaną misję, aby uratować Grovera (Aryan Simhadri) oraz Ośrodek Herosów.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy
Do ekipy bohaterów dołącza Tyson (w tej roli Daniel Diemer), niedawno odkryty przyrodni brat Percy’ego, a także Clarisse (Dior Goodjohn) Demigod, rywalka Percy’ego, która tym razem będzie działać po tej samej stronie. Charlie Bushnell powraca jako Luke, natomiast do obsady dołączają także między innymi Courtney B. Vance, Sandra Bernhard, Kristen Schaal, Margaret Cho, Andra Day, Rosemarie DeWitt, Kevin Chacon, Beatrice Kitsos oraz Tamara Smart.

Drugi sezon nie tylko opowie wydarzenia z Morza Potworów, ale również przygotuje widzów na kolejną część historii. Obsada trzeciego sezonu adaptującego książkę Klątwa Tytana jest już częściowo potwierdzona. W trzecim sezonie wystąpią:

  • Levi Chrisopulos jako Nico di Angelo
  • Olive Abercrombie jako Bianca di Angelo
  • Dafne Keen jako Artemida
  • Saara Chaudry jako Zoe Nightshade
  • Kate McKinnon jako Afrodyta

Źródło:https://screenrant.com/percy-jackson-and-the-olympians-season-2-full-trailer

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

