Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy na nowym zwiastunie. Nowi bogowie w Morzu Potworów

Disney+ opublikował nowy zwiastun drugiego sezonu serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, który zbliża się coraz szybciej do premiery. Najnowsza odsłona będzie adaptacją drugiej książki Ricka Riordana z serii Morze Potworów. W nadchodzącym sezonie Percy (Walker Scobell) i Annabeth (Leah Sava Jeffries) wyruszą na nieautoryzowaną misję, aby uratować Grovera (Aryan Simhadri) oraz Ośrodek Herosów.

Do ekipy bohaterów dołącza Tyson (w tej roli Daniel Diemer), niedawno odkryty przyrodni brat Percy’ego, a także Clarisse (Dior Goodjohn) Demigod, rywalka Percy’ego, która tym razem będzie działać po tej samej stronie. Charlie Bushnell powraca jako Luke, natomiast do obsady dołączają także między innymi Courtney B. Vance, Sandra Bernhard, Kristen Schaal, Margaret Cho, Andra Day, Rosemarie DeWitt, Kevin Chacon, Beatrice Kitsos oraz Tamara Smart.

