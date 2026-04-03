25 lat działalności muzycznej zespołu Kruk. Wyjątkowy koncert w Chorzowie już w kwietniu

Zespół Kruk świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz, jakim jest 25 lat działalności artystycznej.

Z okazji 25 lat działalności muzycznej, zespół Kruk z Dąbrowy Górniczej zagra wyjątkowe koncerty, z czego jeden z nich będzie miał miejsce już w kwietniu w klimatycznej Leśniczówce Rock’n’Roll Cafe w Chorzowie. To miejsce od lat uchodzi za jeden z najważniejszych punktów na rockowej mapie Śląska, dlatego jubileuszowy koncert zapowiada się jako wydarzenie pełne emocji i sentymentalnych powrotów. Kruk świętuje 25 lat na scenie Grupa Kruk powstała w 2001 roku w Dąbrowie Górniczej i od samego początku konsekwentnie podąża własną muzyczną ścieżką. Ich twórczość to połączenie klasycznego hard rocka z elementami bluesa i rocka progresywnego, wyraźnie inspirowane brzmieniami lat 70. W muzyce zespołu słychać echa takich legend jak Led Zeppelin, Deep Purple czy Uriah Heep, jednak Kruk od lat buduje własną, rozpoznawalną tożsamość.

Na przestrzeni ćwierć wieku działalności, zespół wydał kilka dobrze przyjętych albumów, w tym ostatnio mocny krążek z Wojtkiem Cugowskim i zagrał setki koncertów w kraju oraz za granicą. Ich występy słyną z dużej dawki energii, rozbudowanych improwizacji gitarowych i świetnego kontaktu z publicznością. Charakterystycznym elementem jest również dbałość o analogowe, ciepłe brzmienie oraz autentyczność, która wyróżnia ich na tle współczesnej sceny rockowej.

Koncert w Leśniczówce będzie nie tylko okazją do usłyszenia największych utworów z całej kariery zespołu, ale także momentem podsumowania 25 lat wspólnego grania. Można spodziewać się przekrojowego repertuaru, od wczesnych kompozycji po nowsze nagrania, które pokazują, jak zespół rozwijał się na przestrzeni lat, nie tracąc przy tym swojego charakterystycznego stylu. Jubileusz Kruka to ważne wydarzenie nie tylko dla wiernych fanów, ale także dla całej śląskiej sceny muzycznej. Zespół z Dąbrowy Górniczej udowadnia, że klasyczny rock wciąż ma się dobrze, a pasja oraz konsekwencja mogą prowadzić do długiej i owocnej kariery. Koncert w Chorzowskiej Leśniczówce odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 19:00. Będzie także drugi koncert z tej okazji w Krakowie w klubie Zaścianek, który odbędzie się 30 maja o godzinie 20:00. Bilety na oba wydarzenia są już dostępne.