Peaky Blinders: The King’s Ransom na nowym trailerze

Peaky Blinders: The King’s Ransom to propozycja od studia Maze Theory. Twórcy pochwalili się najnowszym trailerem nadciągającej produkcji.

Peaky Blinders: The King’s Ransom – premiera już w marcu

Peaky Blinders: The King’s Ransom będzie dostępne na Meta Quest 2 oraz PICO 4. Premiera gry zaplanowana została na 9 marca. Na najnowszym wideo zaprezentowano dwóch rywali, z którymi będzie musiał rozprawić się Tommy Shelby. Wśród naszych oponentów znajdą się gangi o nazwach Winter’s Children i The Tong.



Akcja Peaky Blinders: The King’s Ransom przeniesie nas na ulice Birmingham i Londynu, gdzie będziemy mogli odwiedzić miejscówki znane z serialu, jak chociażby The Garrison pub, Charlie’s Yard, oraz Shelby’s Betting Shop. Twórcy obiecują emocjonująca przygodę, podczas której staniemy oko w oko ze słynnymi bohaterami.



Warto dodać, że w trakcie zabawy usłyszymy prawdziwe głosy aktorów. Cillian Murphy ponownie wcieli się w rolę Thomasa Shelby'ego, a Paul Anderson użyczy głosu Arthurowi.