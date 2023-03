Paździoch i Boczek przywróceni „do życia”. Specjalny odcinek Świata według Kiepskich wywołał kontrowersje

Wszystko to za sprawą technologii znanej z filmów Marvela i Gwiezdnych wojen.

Po śmierci Dariusza Gnatowskiego w 2020 roku i Ryszarda Kotysa rok później, chyba nikt nie chciał kontynuować Świata według Kiepskich, który był emitowany przez 23 lata. Serial zakończył się w listopadzie ubiegłego roku, ale twórcy przez ostatnie miesiące pracowali nad jeszcze jednym, specjalnym odcinkiem, który miał być hołdem dla zmarłych aktorów i definitywnym pożegnaniem fanów z tą produkcją. Nikt jednak nie myślał, że epizod wywoła aż tyle kontrowersji.

Specjalny odcinek Świata według Kiepskich z zaskakującymi powrotami

Odcinek zatytułowany „Wieczna kwarantanna”, który pojawił się ekskluzywnie na platformie Polsat Box Go, opowiada o ostatniej przygodzie Ferdynanda Kiepskiego, który jest sceptyczny wobec szczepionek na COVID-19. Ferdek uważa, że szczepionki to „sama chemia”, a pandemia to „spisek ogólnoświatowej służby zdrowia”. Zofia, niedoszła teściowa Mariolki, nakłada na Kiepskiego domową kwarantannę. Pomimo prób nakłonienia Ferdka przez Waldusia, czy Helenę Paździochową, ten pozostaje nieugięty. Dopiero niespodziewanie pojawienie się Boczka i Mariana Paździocha zmienia sytuację.