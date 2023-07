Payday 3 wymaga stałego połączenia z internetem. Fani podzieleni w opiniach

Tak przynajmniej wynika z niedawnej transmisji na żywo z rozgrywki w Payday 2 z Almirem Listo, globalnym dyrektorem marki Starbreeze, który potwierdził wiadomości, odpowiadając na pytania fanów dotyczące nadchodzącej strzelanki. Możecie sami posłuchać odpowiedzi w poniższym filmie (9m 17s):

Zapytany, czy Payday 3 będzie miał „tryb offline, taki jak gra solo”, Almir odpowiedział: „Nie. Będziesz mógł w to grać sam, ale będziesz musiał mieć połączenie, aby grać, ponieważ jest to wykonane w Unreal Engine, wykorzystuje progresję międzyplatformową [i] rozgrywkę międzyplatformową. To, dlatego musisz być online.”

Payday 3 tylko online

Wiadomość nie spotkała się z dobrym przyjęciem wśród wielu członków społeczności, a w szczególności wśród modderów, a niektórzy posuwają się nawet do stwierdzenia, że anulują teraz swoje zamówienie w przedsprzedaży, ponieważ nie będzie można grać offline.