Bodycam z neonazistowskim symbolem. Twórcy tłumaczą swój błąd

Przed miesiącem zadebiutowała na Steamie gra Bodycam, która wyróżnia się na tle innych wieloosobowych strzelanek niezwykle realistyczną grafiką. Produkcja nie zebrała pozytywnych opinii od graczy, ale i tak wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem. Niedawno do gry dodano nową mapę, która rozgrywa się w opuszczonym szpitalu. Aktualizacja przeszłaby bez większego echa, gdyby nie fakt, że gracze odnaleźli graffiti przedstawiające neonazistowski symbol. Studio już zareagowało i usunęło problematyczną grafikę ze swojej gry.

Bodycam – nowa mapa z neonazistowskim symbolem. Twórcy usunęli graffiti

Okazuje się, że na mapie pojawiło się graffiti z „1488”, które jest połączeniem dwóch odniesień do białej supremacji. Numer 14 to hasło „14 słów” stworzone przez Davida Lane’a, które nawiązuje do frazy używanej przez członków założonej przez niego organizacji terrorystycznej The Order. Lane otrzymał wyrok 190 lat więzienia za swoją przestępczą działalność. Z kolei 88 oznacza dwukrotnie ósmą literę alfabetu, co oznacza „HH”, czyli skrót od „Heil Hitler”.