Pathfinder: Wrath of the Righteous GOTY dostępne za 71,99 zł w GOG.com

Sklep GOG.com wystartował z nową promocją dla subskrybentów newslettera, oferując kod rabatowy obniżający ceny wybranych gier. Tym razem w historycznie najniższej cenie dostępna jest gra Pathfinder: Wrath of the Righteous – Game of the Year Edition, którą można kupić za jedyne 71,99 zł.

Pathfinder: Wrath of the Righteous – oferta w GOG.com

Promocyjna cena dotyczy pełnego wydania gry na PC, które zawiera wszystkie dodatki oraz aktualizacje w ramach edycji roku. Pathfinder: Wrath of the Righteous to rozbudowane izometryczne RPG osadzone w uniwersum fantasy, rozwijające mechaniki znane z Pathfinder: Kingmaker. Tytuł cieszy się dużym uznaniem graczy – na Steamie gra ma 87% pozytywnych recenzji, a dodatki również zbierają bardzo dobre oceny.