Pathfinder: Wrath of the Righteous doczeka się kolejnych DLC. Ma być syto

Mamy dobrą wiadomość dla fanów Pathfinder: Wrath of the Righteous. Jeśli ograliście już dotychczasową zawartość i szukacie dobrego powodu, żeby powrócić do tego świata, to już wkrótce do gry zawitają nowości. Twórcy z Owlcat Games oficjalnie zapowiedzieli nadejście Season Pass 2. Wraz z nowym sezonem do gry trafią trzy kolejne DLC. Z okazji zapowiedzi przygotowano specjalny trailer, który nieco przybliży Wam nadchodzące dodatki. Wideo znajdziecie poniżej.

Pathfinder: Wrath of the Righteous z 3 nowymi DLC

Pierwsze z nowych DLC wprowadzi do gry kolejnego kompana, przedstawiciela zupełnie nowej klasy – The Shifter. Wojownik będzie specjalizował się w walce w bliskim kontakcie. Do gry trafi również nowa lokacja, którą przyjdzie nam odwiedzić.



Wraz z kolejnym DLC otrzymamy samodzielną kampanię, rozpoczynającą się w miejscu zakończenia historii znanej z dodatku Through the Ashes. Według zapewnień twórców, nowa opowieść zaabsorbuje nas na około 6-7 godzin, co daje całkiem przyzwoity wynik.



Ostatni z dodatków zabierze nas do Kenabres, po tym jak miasto zostało odbudowane. Pojawimy się tam w roli gościa honorowego podczas hucznego festiwalu. Pomimo tego, że sytuacja w miasteczku ma się dobrze, to ciągle skrywa ono wiele sekretów.



Więcej informacji na temat dodatków znajdziecie chociażby za pośrednictwem Steam. Warto dodać, że odblokowana została również możliwość składania zamówień w formie pre-order. Jeśli nigdy wcześniej nie słyszeliście o Pathfinder: Wrath of the Righteous, to odsyłam Was do przygotowanej przez nas recenzji. Zdradzę tylko, że Maria wystawiła grze naprawdę wysoką ocenę, bo aż 9 na 10.



Na koniec przypomnijmy, że Pathfinder: Wrath of the Righteous zadebiutowało na rynku w 2021 roku, a gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.