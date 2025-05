Path of Exile z opcją, na którą gracze czekali wiele lat. GGG wprowadziło rozwiązanie z drugiej odsłony

Grinding Gear Games zaprezentowało pierwsze zmiany typu „quality of life”, które pojawią się przy okazji nadchodzącej ligi Secrets of the Atlas w Path of Exile. Choć szczegóły na temat samej ligi poznamy 5 czerwca, już teraz potwierdzono nowość, która odmieni rozgrywkę – opcję pauzowania.

Path of Exile – pauza po latach próśb graczy

Zgodnie z zapowiedzią, Path of Exile będzie automatycznie wstrzymywać rozgrywkę w trzech przypadkach: po naciśnięciu ESC, po wejściu do pełnoekranowego menu (jak drzewko umiejętności) oraz przy wykryciu utraty połączenia z serwerem. To ogromne ułatwienie, szczególnie dla graczy trybu hardcore, których postacie często ginęły z powodu lagów.