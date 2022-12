Path of Exile: The Forbidden Sanctum – prezentacja rozgrywki

The Forbidden Sanctum – tak zatytułowane zostało najnowsze rozszerzenie do niezwykle popularnego Path of Exile. Przypomnijmy, że premiera dodatku na PC zapowiedziana została na 9 grudnia. Posiadacze konsol będą musieli poczekać do 14 grudnia. Twórcy udostępnili kolejne wideo, które przybliży Wam nadchodzące zmiany. Materiał skupia się na prezentacji rozgrywki.

Path of Exile: The Forbidden Sanctum obiecuje sporo nowości

Dodatek pozwoli graczom na eksplorację tajemniczego sanktuarium, ukrytego pod ruinami Fellshrine. Oczywiście, zapomniana świątynia opanowana została przez złe moce, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. W starożytnych korytarzach czekają na nas nie tylko wyzwania, ale również mroczne tajemnice do odkrycia.



Wszystko wskazuje na to, że The Forbidden Sanctum wprowadzi do Path of Exile sporo nowości. Jedną z nich będzie tryb z mechanikami typowymi dla gier typu roguelike. Po tym jak trafimy do sanktuarium, otrzymamy mapę, na której ujawnione zostanie wyłącznie kilka kolejnych pomieszczeń. To od gracza zależy, którą ścieżkę wybierze, co wymusi rozsądne planowanie swoich działań. W razie pomyłki stracimy część punktów determinacji, a jeśli spadną one do zera, to nasza przygoda w świątyni się zakończy. Oczywiście, za sukcesy w swoich starań zostaniemy adekwatnie nagrodzeni.



Wraz z premierą Path of Exile: The Forbidden Sanctum w grze pojawią się nowe przedmioty, unikalne elementy wyposażenia, zdolności oraz masa poprawek i ulepszeń. Fani produkcji autorstwa Grinding Gear Games nie powinni być zawiedzeni.