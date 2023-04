Path of Exile: Crucible już dzisiaj. Nawet broń otrzyma drzewko umiejętności

Już dziś w grze Path of Exile wystartuje liga Crucible. Oto najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć!

Jeżeli czekacie z niecierpliwością na premierę gry Diablo IV, to możecie sobie umilić to oczekiwanie w Path of Exile. Dziś o godzinie 22:00 czasu polskiego wystartuje liga Crucible. Co to oznacza? Sporo nowości oraz zmian. Path of Exile: Crucible – najważniejsze informacje Najnowsze rozszerzenie wprowadzi do gry dużo różnych ulepszeń oraz sporo nowej zawartości. Rozgrywka w Crucible przede wszystkim sprawi, że nawet nasze bronie będą mogły posiadać własne drzewka umiejętności pasywnych. Aby je odblokować, musimy jednak ukończyć specjalne wyzwanie w tytułowym Tyglu, które pojawiać się będzie na mapach podczas naszej przygody.

Oprócz tego w grze pojawią się tak zwane Bramy Atlasu, będące dodatkiem do fazy endgame. Będą to nowe węzły w głównym drzewku (czy raczej ogromnym drzewie…) umiejętności pasywnych Atlasu, które pozwolą na natychmiastowe przejście pomiędzy dwiema różnymi i oddalonymi od siebie umiejętnościami. Dzięki temu będziemy mogli zachować sporo punktów do wydania.

