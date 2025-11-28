Zaloguj się lub Zarejestruj

Path of Exile 2 z tajemniczym teaserem. Fani spekulują o powrocie Atziri

Mikołaj Berlik
2025/11/28 14:00
0
0

Twórcy Path of Exile 2 zaprezentowali zapowiedź ligi Fate of the Vaal.

Najnowszy teaser przygotowany przez Grinding Gear Games ujawnia pierwsze szczegóły nadchodzącej aktualizacji 0.4.0 do Path of Exile 2. Twórcy pokazali w nim krótką scenę, która według fanów może sugerować powrót Atziri – jednej z najważniejszych postaci w historii serii.

Path of Exile 2
Path of Exile 2

Path of Exile 2 – jaka rola Atziri w nowej lidze?

Aktualizacja 0.4.0 nosi tytuł The Last of the Druids i wprowadzi do gry długo oczekiwaną klasę druida. Wraz z patchem wystartuje jednak także nowa liga – Fate of the Vaal – stanowiąca osobną część aktualizacji. W krótkiej zapowiedzi gracze natychmiast dostrzegli odmieniony model Atziri, co wywołało liczne spekulacje dotyczące jej powrotu jako bossa.

Wśród przewidywań pojawia się również możliwość dodania Vaal Skills – alternatywnych umiejętności znanych z pierwszej odsłony serii. Jeśli trafią do gry, mogą znacząco wpłynąć na różnorodność buildów. Społeczność zastanawia się także nad potencjalną obecnością mechaniki przypominającej Incursion, choć ewentualne inspiracje mogą zostać mocno zmodyfikowane.

GramTV przedstawia:

Pełna prezentacja aktualizacji odbędzie się 4 grudnia podczas streamu twórców. Premiera patcha zaplanowana jest na 12 grudnia, co oznacza, że już za moment poznamy wszystkie szczegóły dotyczące ligi Fate of the Vaal oraz roli, jaką odegra w niej Atziri.

Mikołaj Berlik
