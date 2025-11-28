Path of Exile 2 z tajemniczym teaserem. Fani spekulują o powrocie Atziri

Najnowszy teaser przygotowany przez Grinding Gear Games ujawnia pierwsze szczegóły nadchodzącej aktualizacji 0.4.0 do Path of Exile 2. Twórcy pokazali w nim krótką scenę, która według fanów może sugerować powrót Atziri – jednej z najważniejszych postaci w historii serii.

Path of Exile 2 – jaka rola Atziri w nowej lidze?

Aktualizacja 0.4.0 nosi tytuł The Last of the Druids i wprowadzi do gry długo oczekiwaną klasę druida. Wraz z patchem wystartuje jednak także nowa liga – Fate of the Vaal – stanowiąca osobną część aktualizacji. W krótkiej zapowiedzi gracze natychmiast dostrzegli odmieniony model Atziri, co wywołało liczne spekulacje dotyczące jej powrotu jako bossa.