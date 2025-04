Path of Exile 2 z nową aktualizacją. To koniec dzielenia się dostępem na Xboxie

Grinding Gear Games udostępniło aktualizację 0.2.0f do Path of Exile 2. Łatka wprowadza możliwość zmiany klasy Ascendancy, poprawia wiele elementów rozgrywki, lecz niestety także kończy wykorzystywanie współdzielonego dostępu do gry na konsolach Xbox Series X/S.

Path of Exile 2 - zmiany w najnowszym updacie

Nowa wersja Path of Exile 2 pozwala graczom ponownie wybrać klasę Ascendancy po ukończeniu próby na odpowiednim poziomie trudności. Wprowadzono również modyfikacje dotyczące przedmiotów typu charm - paski od 30. poziomu mają 1-2 miejsca na te przedmioty, a od 60. poziomu: 1-3 miejsca. Ulepszono także skrzynkę dodając nowe „affinities”. Pozwalają one szybciej porządkować przedmioty z mechanik Breach, Expedition i Ritual. Na Atlasie pojawiły się zakładki do lokacji, a słabsze runy usunięto z puli łupów po osiągnięciu konkretnych poziomów.