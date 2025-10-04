Zaloguj się lub Zarejestruj

Path of Exile 2 z dużą aktualizacją. Zmiany objęły endgame i system map

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/04 20:00
Do Path of Exile 2 trafiła spora aktualizacja, która modyfikuje kilka elementów w tym endgame oraz system map.

Grinding Gear Games wypuściło aktualizację do Path of Exile 2 oznaczoną numerem 0.3.1, która wprowadza poważne zmiany w aktywnościach końcowej fazy gry. Patch dostępny jest na wszystkich platformach i gruntownie przebudowuje system map, jeden z najbardziej krytykowanych elementów podczas fazy wczesnego dostępu.

Spore zmiany w Path of Exile 2

Od teraz wieże nie są wymagane do korzystania z Precursor Tablets. Gracze mogą umieszczać tablety bezpośrednio w urządzeniu map, aby dodać bonusy. Każdy tablet ma określoną liczbę użyć (wskazaną przez tak zwany Implicit Modifier), a mapa może zawierać do trzech slotów na tablety. Ich liczba zależy od tego, ile modyfikatorów posiada sama mapa. Aby osiągnąć maksymalny limit, konieczne jest uruchomienie mapy z sześcioma modyfikatorami. Gdy licznik użyć spadnie do zera, tablet zostaje zniszczony. W ramach balansu twórcy zwiększyli wartości modyfikatorów tabletu. Wieże nie zniknęły całkowicie, ale zostały przerobione tak, aby zapewniały widoczność Atlasu oraz gwarantowały drop tabletu po ukończeniu.

Aktualizacja znacząco upraszcza także progresję. Każda mapa ma teraz swojego bossa, którego pokonanie wystarcza do jej zaliczenia. Nie trzeba już eliminować wszystkich rzadkich przeciwników, a gracze mogą sami decydować, jak bardzo eksplorować teren. Dodatkowo zmieniono sposób generowania map i każda lokacja otrzymuje od jednego do trzech losowych elementów dodatkowej zawartości, takich jak Ritual, Shrines, Expedition, Strongboxes czy Summoning Circle.

Pierwsze reakcje społeczności są ostrożne, ale raczej optymistyczne. Wiele osób podkreśla, że usunięcie wymogu korzystania z wież to długo wyczekiwana zmiana poprawiająca komfort gry. Aktualizacja sugeruje też, że studio Grinding Gear Games stara się oddzielać duże zmiany systemowe od premier nowych lig i dodatków, co daje większą elastyczność na przyszłość.

Tutaj możecie sprawdzić pełną listę zmian w nowym patchu.

Path of Exile 2 pozostaje we wczesnym dostępie od grudnia 2023 roku, a na premierę wersji 1.0 gracze muszą jeszcze poczekać.

Źródło:https://gamerant.com/path-of-exile-2-update-0-3-1-patch-notes-changelog-whats-new-towers

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

