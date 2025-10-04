Path of Exile 2 z dużą aktualizacją. Zmiany objęły endgame i system map

Grinding Gear Games wypuściło aktualizację do Path of Exile 2 oznaczoną numerem 0.3.1, która wprowadza poważne zmiany w aktywnościach końcowej fazy gry. Patch dostępny jest na wszystkich platformach i gruntownie przebudowuje system map, jeden z najbardziej krytykowanych elementów podczas fazy wczesnego dostępu.
Spore zmiany w Path of Exile 2
Od teraz wieże nie są wymagane do korzystania z Precursor Tablets. Gracze mogą umieszczać tablety bezpośrednio w urządzeniu map, aby dodać bonusy. Każdy tablet ma określoną liczbę użyć (wskazaną przez tak zwany Implicit Modifier), a mapa może zawierać do trzech slotów na tablety. Ich liczba zależy od tego, ile modyfikatorów posiada sama mapa. Aby osiągnąć maksymalny limit, konieczne jest uruchomienie mapy z sześcioma modyfikatorami. Gdy licznik użyć spadnie do zera, tablet zostaje zniszczony. W ramach balansu twórcy zwiększyli wartości modyfikatorów tabletu. Wieże nie zniknęły całkowicie, ale zostały przerobione tak, aby zapewniały widoczność Atlasu oraz gwarantowały drop tabletu po ukończeniu.
