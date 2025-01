Fani Path of Exile 2 ułatwili tworzenie najlepszych postaci. Tytuł doczekał się bardzo ważnego narzędzia

Na Reddicie pojawił się post autorstwa użytkownika LocalIdentity, który szczegółowo przedstawił wszystkie funkcje Path of Building. Jest to program pozwalający każdemu graczowi hack’n’slasha na poznanie najlepszych możliwych buildów, czyli mówiąc krótko konfiguracji wszystkich dostępnych elementów postaci. Wpłynie to oczywiście jedynie na statystyki, takie jak atak oraz obrona, a fani wciąż muszą wykazać się umiejętnościami podczas rozgrywki.

Program Path of Building jest dostępny do pobrania na stronie GitHub autora projektu. Warto jednak dodać, że narzędzie do Path of Exile 2 znajduje się w bardzo wczesnej wersji, więc możemy napotkać jeszcze sporą liczbę błędów.