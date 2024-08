Path of Exile 2 na świetnym zwiastunie. Ogłoszono datę wczesnego dostępu

Path of Exile 2 to darmowa gra akcji RPG nowej generacji od Grinding Gear Games, oferująca tryb współpracy dla maksymalnie sześciu graczy. Akcja rozgrywa się wiele lat po oryginalnej grze Path of Exile. Powrócisz do mrocznego świata Wraeclast i będziesz starał się położyć kres szerzącemu się zepsuciu. Path of Exile 2 zawiera zupełnie nową kampanię z sześcioma aktami, 100 różnymi środowiskami, 600 potworami i 100 bossami.