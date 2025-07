Path of Exile 2 doczeka się sporych zmian. Twórcy dzielą się szczegółami następnej wersji gry

Grinding Gear Games przygotowuje się do wydania kolejnej dużej aktualizacji do Path of Exile 2. Produkcja, która wciąż znajduje się we wczesnym dostępie, otrzyma wersję 0.3.0 pod koniec sierpnia. Studio postanowiło również przypomnieć, jak działają aktualizacje i system lig – szczególnie z myślą o nowych graczach.

Path of Exile 2 – GGG dzieli się nadchodzącymi nowościami

Po premierze wersji 0.2.0 w kwietniu, deweloperzy Path of Exile 2 utrzymują tempo publikacji dużych aktualizacji co cztery miesiące. W związku z tym zapowiedziano, że aktualizacja 0.3.0 ukaże się 29 sierpnia 2025 roku. Choć to nieco później niż oczekiwano, twórcy zapewnili, że opóźnienie wynika z problemów technicznych, które udało się już rozwiązać.