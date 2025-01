Elon Musk przyznał się do oszukiwania w Path of Exile 2? Miliarder może doczekać się bana

Jakiś czas temu pojawił się temat Elona Muska grającego w Path of Exile 2. Miliarder próbuje pokazać się społeczności graczy jako osoba bardzo zainteresowana tym tematem - wcześniej próbował on również swoich sił między innymi w Diablo 4 oraz Elden Ring. Obecnie jednak przeniósł się na tytuł od Grinding Gear Games, jednak bardziej doświadczone osoby szybko wytknęły oczywiste błędy.

Path of Exile 2 - ciąg dalszy problemów Elona Muska

W ubiegłym tygodniu pojawiły się pierwsze plotki sugerujące, że Elon Musk może oszukiwać w Path of Exile 2. Jeden z graczy zaczął podejrzewać, że konta miliardera mogło być używane przez innych w celu jego ulepszenia. Właśnie dowiedzieliśmy się, że to prawda. Przy okazji ostatniej transmisji na żywo Musk powiedział wiele podejrzanych rzeczy na temat swojej postaci oraz nie był w stanie skorzystać z mapy endgame’u. Dodatkowo nie miał on kompletnie świadomości o mocy posiadanych przedmiotów - na jeden z najlepszych kosturów w grze usłyszeliśmy komentarz: “Mój kostur jest tylko na 62 poziomie”.