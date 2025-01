Nowa aktualizacja do Path of Exile 2 wprowadzi około 360 zmian. Poznaliśmy termin wprowadzenia nowości

Twórcy Path of Exile 2 poinformowali o dacie pojawienia się zapowiadanej aktualizacji 0.1.1, która zmieni wiele elementów na końcowych etapach rozgrywki. Przy okazji poznaliśmy pełną listę opisanych wcześniej zmian, która łącznie składa się z około 360 podpunktów. Jakiś czas temu twórcy przybliżyli ideę za nowym patchem, więc ogólne założenie jest już znane przez społeczność.

Path of Exile 2 - opis aktualizacji

Nowy patch do Path of Exile 2 będzie dostępny na wszystkich platformach już jutro, 17 stycznia - data nie uwzględnia oczywiście nieprzewidzianych problemów. Dowiedzieliśmy się między innymi, co oznaczają korekty endgame’u wspominane wcześniej przez deweloperów. Niektóre mapy mają zawierać ponad dwa razy więcej przeciwników, do tego pojawi się do 50 procent więcej rzadkich oraz magicznych potworów. Dodatkowo część map ma mieć o połowę większą szansę na znalezienie skrzyń, esencji oraz kapliczek. Bossowie będą pojawiali się mniej więcej na jednej z czterech map.