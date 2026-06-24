pashaBiceps, turniej CS2 i dziesiątki wystawców. Olsztyn Gaming Series wraca w ten weekend

Lubicie gaming i macie blisko do Olsztyna? Zresztą, nawet jeżeli macie daleko – warto spojrzeć na Olsztyn Gaming Series.
Niezależnie od tego, czy lubicie esport, gry komputerowe czy ogólnie szeroko pojętą popkulturę. Będzie to wydarzenie w sam raz dla was.
Olsztyn stolicą krajowego gamingu
Tegoroczna edycja Olsztyn Gaming Series odbędzie się 27-28 czerwca w Hali Urania – czyli tym samym miejscu, co przed rokiem. Przy tym na miejscu nie braknie licznych atrakcji, wśród których znajdziemy m.in. Gaming Expo. To tam obecni na wydarzeniu przetestują najnowszy sprzęt oraz będą mieli szansę, by wziąć udział w aktywnościach przygotowanych przez obecnych na warmińsko-mazurskiej ziemi wystawców. Poszukujący klimatu przeszłości znajdą zaś dla siebie Strefę Retro – to tam ustawiony zostanie sprzęt z przedpotopowych lat 80. i 90. Jeżeli natomiast zależy wam na rodzinnej atmosferze, idealna będzie strefa, nomen omen, rodzinna z grami familijnymi, konkursami i innymi atrakcjami.
Nieodłącznym elementem Olsztyn Gaming Series jest oczywiście strefa edukacyjna i tak będzie i tym razem. To tutaj będą przedstawiciele branży, eksperci, samorządowcy – generalnie ludzie ze świata gamingu i esportu. A skoro o esporcie mowa, to na OGS odbędzie się też turniej Counter-Strike’a 2, w którego puli znajdzie się 10 tysięcy złotych. Fani wirtualnych czterech kółek będą mogli natomiast śledzić mistrzostwa w drifcie, odbywające się w tworzonej z MOZA Racing strefie simracingu. Na koniec nie można nie wspomnieć o strefie Free 2 Play, gdzie planowane są rozgrywki w takich grach, jak EA FC 26, League of Legends oraz Fortnite.
Naszym celem jest stworzenie wydarzenia, które połączy wszystkich entuzjastów gamingu w regionie, dlatego planując drugą edycję, skupiliśmy się przede wszystkim na rozbudowie ramówki oraz stref aktywacji. Do Olsztyna zawitają tysiące graczy oraz gwiazdy internetu jak pashaBiceps czy Natan Zgorzyk – zapewnia główny organizator Olsztyn Gaming Series, Patryk Bączek.
GramTV przedstawia:
Zainteresowani? Dobrze się składa, bo bilety na Olsztyn Gaming Series 2026 już teraz możecie nabyć w serwisie eBilet pod tym adresem. Partnerami wydarzenia są: Gmina Olsztyn, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii oraz serwis Gram.pl. Więcej informacji znajdziecie tutaj.
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