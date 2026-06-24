pashaBiceps, turniej CS2 i dziesiątki wystawców. Olsztyn Gaming Series wraca w ten weekend

Niezależnie od tego, czy lubicie esport, gry komputerowe czy ogólnie szeroko pojętą popkulturę. Będzie to wydarzenie w sam raz dla was.

Olsztyn stolicą krajowego gamingu

Tegoroczna edycja Olsztyn Gaming Series odbędzie się 27-28 czerwca w Hali Urania – czyli tym samym miejscu, co przed rokiem. Przy tym na miejscu nie braknie licznych atrakcji, wśród których znajdziemy m.in. Gaming Expo. To tam obecni na wydarzeniu przetestują najnowszy sprzęt oraz będą mieli szansę, by wziąć udział w aktywnościach przygotowanych przez obecnych na warmińsko-mazurskiej ziemi wystawców. Poszukujący klimatu przeszłości znajdą zaś dla siebie Strefę Retro – to tam ustawiony zostanie sprzęt z przedpotopowych lat 80. i 90. Jeżeli natomiast zależy wam na rodzinnej atmosferze, idealna będzie strefa, nomen omen, rodzinna z grami familijnymi, konkursami i innymi atrakcjami.