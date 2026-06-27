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Star Wars: The Old Republic ogarnie wielka impreza. Twórcy ponownie zapraszają na wydarzenie Nar Shaddaa Nightlife

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/27 17:00
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Nocne życie i szalona impreza w galaktyce? Wszystko jest możliwe jeśli tylko zalogujecie się do Star Wars: The Old Republic.

Gracze popularnego MMO Star Wars: The Old Republic już wkrótce ponownie odwiedzą kasyna i kluby na Nar Shaddaa. Twórcy gry oficjalnie zapowiedzieli powrót wydarzenia Nar Shaddaa Nightlife, które potrwa od 30 czerwca do 11 sierpnia.

Star Wars: The Old Republic – Nar Shaddaa Nightlife
Star Wars: The Old Republic – Nar Shaddaa Nightlife

Nar Shaddaa Nightlife wraca do Star Wars: The Old Republic

W ramach eventu gracze będą mogli sprawdzić swoje szczęście w egzotycznych kasynach Star Cluster oraz Club Vertica, gdzie czekają liczne nagrody dla najbardziej ryzykownych hazardzistów i tych, którym dopisze fortuna. Twórcy w oficjalnym komunikacie poinformowali:

Przetestuj swoje szczęście w egzotycznych kasynach Star Cluster i Club Vertica wraz z powrotem wydarzenia Nar Shaddaa Nightlife! Rzadkie i wystawne nagrody czekają na wysokich graczy oraz tych, którym sprzyja Lady Luck. Dla osób szukających odmiany wydarzenie poszerzyło swoje horyzonty i będzie odbywać się również na Mek-Sha.

GramTV przedstawia:

Tegoroczna edycja wydarzenia przyniesie również kilka nowości. Do gry trafią dodatkowe codzienne misje, a także dwie nowe dekoracje do mieszkań graczy. Są to Hazard Toss Table oraz Card Shark Table. Nowe elementy wyposażenia pozwolą fanom stworzyć własne, niewielkie kasyno w swoich posiadłościach i jeszcze lepiej oddać klimat hazardowego życia na Nar Shaddaa.

Powrót wydarzenia Nar Shaddaa Nightlife to kolejna okazja dla graczy Star Wars: The Old Republic, aby zdobyć unikalne nagrody, sprawdzić swoje szczęście i zanurzyć się w atmosferze najbardziej rozrywkowego świata w galaktyce. Jest to też część większego świętowania samej gry, która w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. Z tej okazji twórcy zapowiedzieli migrację gry na DirectX 12 i jest to jedna z największych zmian technologicznych, obok przejścia na architekturę 64-bitową. Ulepszenia mają poprawić wydajność gry i umożliwić tworzenie bardziej zaawansowanej zawartości w przyszłości. Naturalnie na graczy będzie czekało także wiele nowej zawartości w tym również fabularnej.

Źródło:https://massivelyop.com/2026/06/26/star-wars-the-old-republic-rolls-the-dice-on-another-nar-shaddaa-nightlife-event/

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Star Wars: The Old Republic
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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112