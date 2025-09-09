Eddington - recenzja filmu. To nie jest kraj dla starych ludzi

Minęło już kilka lat, odkąd zamknęliśmy rozdział znany jako pandemia COVID-19. Choć jedni twierdzą, że tak naprawdę nigdy się nie skończyła, a inni – że nigdy nie powinniśmy nazywać jej pandemią – faktem pozostaje, że wryła się w nasze życie na stałe. Zmieniła nie tylko zdrowie, ale i emocje, poglądy, ideologie. Trudne czasy wydobywają lęki, lęki karmią radykalizację, a ta podzieliła ludzi bardziej niż niejedna kampania wyborcza.

Czy minęło już wystarczająco dużo czasu, by spojrzeć na tamten okres z dystansem? Patrząc na mieszane recenzje Eddingtona, mam wrażenie, że niekoniecznie. W wielu krytykach i widzach wciąż buzują pandemiczne resentymenty, które przesłaniają ocenę filmu. A tymczasem Ari Aster postanowił z tamtej rzeczywistości zakpić, traktując ją jako wygodny pretekst do obnażenia mechanizmów dezinformacji, które wtedy kwitły. I muszę przyznać – zrobił to celnie.

Pandemia jako pretekst do drwiny

Ari Aster to przykład twórcy, któremu niekoniecznie na dobre wyszło poluzowanie paska – tego od trzymania gatunkowych ram. Gdy robił Dziedzictwo. Hereditary i Midsommar. W biały dzień, sukces artystyczny brał się stąd, że od początku do końca grał swoją horrorową melodię. Potem przyszedł Bo się boi – ekstrawagancki, dziwaczny, ale już niekoniecznie kochany. Okazało się, że nawet jeśli artysta wciąż pozostaje sobą, to widzowie niekoniecznie chcą mu w tej wersji towarzyszyć. Etykieta "horrorowego objawienia" przykleiła się do Astera tak mocno, że dziś działa jak kajdany. Dlatego przy Eddingtonie lepiej zapomnieć, kto trzymał kamerę, i nie ustawiać oczekiwań na podstawie metki.

Warto jednak przypomnieć, że Aster napisał scenariusz filmu – jako współczesnego westernu – jeszcze zanim świat zdążył poznać słowo „lockdown”. To miało być jego reżyserskie wejście na duży ekran. Przez lata próbował ten projekt przepchnąć, aż w końcu odłożył go na półkę, by zająć się Dziedzictwem z 2018. Do tematu wrócił dopiero przy okazji promocji Bo się boi w 2023 roku, zapowiadając, że Eddington będzie jego kolejnym filmem. Wtedy scenariusz dostał lifting – tym razem pod kątem pandemicznych traum, które od 2020 roku stały się nieodłącznym kontekstem współczesności.

Ari Aster jak bracia Coen

Aster dalej igra z gatunkami – tym razem miesza czarną komedię z westernem. Wracamy więc do czasów pandemicznych absurdów, a konkretnie do Nowego Meksyku, miasteczka Eddington, maj 2020. Na scenie pojawia się szeryf - niezawodny Joaquin Phoenix - i burmistrz - rozchwytywany Pedro Pascal. Początkowo kłócą się o covidowe restrykcje, ale szybko staje się jasne, że to dopiero rozgrzewka. Panowie wchodzą w polityczne zwarcie, walcząc o fotel burmistrza, a każdy dzień przynosi coraz cięższy kaliber argumentów. Eskalacja jest nieunikniona – i, co ważne, ma finał, którego nikt się nie spodziewa, a każdy poczuje.

Drugi plan też robi wrażenie, choć pozostaje wyraźnym tłem dla starcia dwóch głównych ego. Na ekranie pojawia się Emma Stone – świeżo po triumfie w Biednych istotach, kontynuująca swoją współpracę z Yorgosem Lanthimosem – tutaj może nie aż tak zjawiskowa, ale nadal magnetyczna. Jest też Austin Butler, którego świat poznał roli Elvisa, a ostatnio błysnął w Diunie i w Złodzieju z przypadku. Do tego Luke Grimes – mniej znany szerokiej publiczności, za to doskonale rozpoznawalny dla fanów Yellowstone. Rola Butlera zasługuje na osobną uwagę, bo jego postać obnaża chorobę toczącą amerykańskie społeczeństwo od dekad: podatność na teorie spiskowe i niezdrową fascynację charyzmatycznymi, populistycznymi showmanami. To jeden z wielu celnych strzałów wytoczonych przez Astera.

Starcie Phoenixa i Pascala

Jak już wspomniałem, Aster traktuje bohaterów i wydarzenia z wyraźnym przymrużeniem oka. Momentami Eddington przypomina kino braci Coen – w klimacie Fargo czy To nie jest kraj dla starych ludzi. Ale równie dobrze mógłby wyjść spod ręki równie błyskotliwego Martina McDonagha – Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Aster nie boi się wtykać kija w mrowisko, co widać już od pierwszych minut seansu: szeryf miasteczka ostentacyjnie odmawia założenia maseczki. Jasny sygnał – będzie prześmiewczo.