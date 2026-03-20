Zaloguj się lub Zarejestruj

Paradox oskarżony o chciwość po podwyższeniu ceny 10-letniego Stellaris. Kontrowersje pomimo dobrego wytłumaczenia

Mikołaj Berlik
2026/03/20 11:10
2
0

Wielu fanów nie może pogodzić się z podwyżką.

Decyzja Paradox Interactive o podwyżce ceny gry Stellaris wywołała burzę w społeczności fanów strategii kosmicznych. Choć wydawca argumentuje ten krok chęcią dostarczenia lepszego „pakietu startowego”, wielu graczy uważa to za przejaw chciwości, szczególnie w obliczu 10. rocznicy wydania tytułu.

Stellaris – nowa cena, nowa zawartość

Paradox zdecydował się na nietypowy ruch – zamiast obniżyć cenę dekadę po premierze, podnosi ją o około 10 dolarów (w Polsce cena wzrośnie z 166,99 zł do ok. 200 zł). W zamian podstawowa wersja gry zostanie na stałe wzbogacona o trzy popularne dodatki:

  • Utopia – przez wielu uważana za absolutnie kluczowe rozszerzenie, wprowadzające m.in. megastruktury i zaawansowane ustroje.
  • Synthetic Dawn Story Pack – dodatek skupiający się na cywilizacjach robotów i sztucznej inteligencji.
  • Humanoids Species Pack – pakiet kosmetyczny i funkcjonalny wzbogacający frakcje ludzkie.

Decyzja ta podzieliła społeczność na dwa obozy, a argumenty obu stron są równie silne. Wieloletni fani, którzy kupili te dodatki lata temu, czują się pominięci. Nie przewidziano dla nich żadnych rekompensat ani unikalnej zawartości rocznicowej. Gracze wytykają, że 10-letnia produkcja, która zarobiła miliony, powinna raczej udostępniać stare DLC za darmo w ramach wdzięczności, a nie podnosić cenę „podstawki”. Osoby, które kupiły te dodatki niedawno (ale wcześniej niż 2 tygodnie temu), nie mogą liczyć na zwrot pieniędzy.

GramTV przedstawia:

Z drugiej strony nowi gracze Stellaris otrzymają znacznie głębszą i kompletną grę za cenę tylko nieco wyższą niż dotychczasowa goła „podstawka” (zakup tych DLC osobno kosztowałby znacznie więcej). Paradox poinformował o zmianach z dużym wyprzedzeniem, dając szansę na zakup gry w starej cenie przed majową podwyżką.

Paradox twierdzi, że zmiana ta ma na celu uproszczenie progu wejścia do niezwykle rozbudowanego świata Stellaris. Czy jednak wizerunkowy koszt tej decyzji nie okaże się wyższy niż zysk z nowych graczy?

Źródło:https://forum.paradoxplaza.com/forum/threads/utopian-abundance-an-update-on-the-stellaris-base-game.1909695/

Tagi:

News
Paradox Interactive
strategia
kontrowersje
Stellaris
kosmos
podwyżka cen
podwyżki
Komentarze
2
JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 12:40

Zresztą nawet na steam jest obecnie promka do 26 marca - 42zł.

Gra kosztuje 35zł w kluczykowniach (legalnych!) typu fanatical czy gamesplanet. Dzisiaj mało kto kupuje bezpośrednio ze steam. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112