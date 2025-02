Paradox Interactive przejęło twórców świetnie ocenianej strategii. Haemimont Games ma tworzyć więcej dobrych gier

Cieszymy się, że możemy dołączyć do rodziny Paradox. Dopasowanie kulturowe między naszymi firmami jest niezwykłe i już czujemy się jak w domu. To partnerstwo pozwala nam przesuwać granice naszych gier, dostarczając graczom głębszych i bardziej intensywnych wrażeń. Otwiera to również nowe horyzonty dla naszego zespołu, technologii oraz procesów twórczych i nie możemy się doczekać, by zacząć je odkrywać. Spodziewajcie się od nas niesamowitych nowych gier.