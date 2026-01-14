Pandora i MCU dały jej rekord. I właśnie stała się najbardziej dochodową aktorą w historii kina

Zoe Saldaña zapisała się w historii kina jako najbardziej dochodowa aktorka wszech czasów. Wszystko za sprawą filmu Avatar: Ogień i popiół, który podbił światowy box office i pozwolił aktorce wskoczyć na sam szczyt finansowego rankingu Hollywood.

Zoe Saldaña najbardziej dochodową aktorką wszech czasów

Saldaña ma na koncie role w trzech najbardziej dochodowych filmach w historii: Avatarze (2009), Avengers: Koniec gry (2019) oraz Avatarze: Istocie wody (2022). Jako pierwsza aktorka wystąpiła też w czterech produkcjach, które przekroczyły próg 2 miliardów dolarów, do czego dochodzi jeszcze Avengers: Wojna bez granic. Ogromny wpływ na jej wynik miały również role Gamory w MCU oraz Nyoty Uhury w filmach Star Trek.