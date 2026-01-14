Zaloguj się lub Zarejestruj

Pandora i MCU dały jej rekord. I właśnie stała się najbardziej dochodową aktorą w historii kina

Jakub Piwoński
2026/01/14 09:30
Zoe Saldaña wyprzedziła Scarlett Johansson.

Zoe Saldaña zapisała się w historii kina jako najbardziej dochodowa aktorka wszech czasów. Wszystko za sprawą filmu Avatar: Ogień i popiół, który podbił światowy box office i pozwolił aktorce wskoczyć na sam szczyt finansowego rankingu Hollywood.

Zoe Saldaña
Zoe Saldaña

Zoe Saldaña najbardziej dochodową aktorką wszech czasów

Saldaña ma na koncie role w trzech najbardziej dochodowych filmach w historii: Avatarze (2009), Avengers: Koniec gry (2019) oraz Avatarze: Istocie wody (2022). Jako pierwsza aktorka wystąpiła też w czterech produkcjach, które przekroczyły próg 2 miliardów dolarów, do czego dochodzi jeszcze Avengers: Wojna bez granic. Ogromny wpływ na jej wynik miały również role Gamory w MCU oraz Nyoty Uhury w filmach Star Trek.

Jeszcze przed premierą trzeciego Avatara globalne wpływy filmów z jej udziałem przekraczały 14 miliardów dolarów, co dawało jej miejsce za Scarlett Johansson. Avatar: Ogień i popiół, który zarobił już 1,23 miliarda dolarów, zmienił jednak układ sił. Według danych The Numbers łączny wynik Saldañi wynosi obecnie 15,47 miliarda dolarów, co daje jej pierwsze miejsce w historii. Scarlett Johansson zapewne nie da za wygraną – to już pewne, że wystąpi w nowej odsłonie Jurassic World, ale wiemy także o jej udziale w Batmanie 2 oraz nowym Egzorcyście.

Aktorka podziękowała fanom i twórcom w specjalnym nagraniu w mediach społecznościowych, wymieniając m.in. Jamesa Camerona, braci Russo, Jamesa Gunna i J.J. Abramsa. Warto przypomnieć, że 2025 rok okazał się dla niej wyjątkowy także z innego powodu – Saldaña zdobyła Oscara za drugoplanową rolę w filmie Emilia Pérez, przechodząc do historii jako pierwsza Amerykanka pochodzenia dominikańskiego nagrodzona statuetką.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/zoe-saldana-highest-grossing-actor-of-all-time-avatar-3-1236619322/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:34

To jest śmieszny ranking. Jakby była najlepiej zarabiająca czy coś to jeszcze rozumiem. Ale to że film miał dobry dochód? To nawet nie jest specyficznie jej zaslugą. 




