Pandemic Train to polska gra o przetrwaniu w pociągu. Oto gameplay

W tytule przejmiemy kontrolę nad załogą i pasażerami pociągu i spróbujemy przedrzeć się przez obszary spustoszone śmiercionośnym wirusem i wojną. Naszym głównym celem będzie oczywiście przetrwać – i trzeba to robić na tyle długo, by bohaterowie zdążyli wynaleźć lekarstwo na wirusa.

Postacie, jakim przyjdzie nam sterować, będą musiały nauczyć się samowystarczalności – własnoręcznie wytworzymy dla nich jedzenie i narzędzia przetrwania. Generalnie niedobór środków zmusi nas do dramatycznych decyzji. W opisie tytułu na Steamie czytamy:

Sam będziesz uprawiał żywność, hodował zwierzęta gospodarskie, zbierał i oczyszczał wodę pitną oraz przeprowadzał niezbędne naprawy. Będziesz musiał wykorzystać każdy skrawek złomu lub śmieci w twoich rękach i zamienić go w coś pożytecznego. Często zaprowadzi cię to do trudnych decyzji. Rzadko wystarczy lekarstwa dla wszystkich, dlatego będziesz musiał wybrać, kto jest wart leczenia, a kto zostanie pozostawiony na pewną śmierć.