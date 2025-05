Pamiętacie wyścigi od Rockstara? Fani są przekonani, że w GTA 6 pojawi się kultowa funkcja z Midnight Club

Co ciekawe, to nie jedyny przypadek pojazdu z niespójnym lakierem. W drugim zwiastunie można dostrzec jeszcze jeden samochód z jednym panelem w innym kolorze. Choć może to być jedynie zabieg stylistyczny, wielu graczy uważa, że to celowy element gameplayu. Teoria zakłada, że po wypadkach samochody będą naprawiane „prowizorycznie”, a nowe części będą miały kolor podkładu, dopóki gracz nie odwiedzi warsztatu lakierniczego, by dopasować je do reszty karoserii. To rozwiązanie nigdy wcześniej nie pojawiło się w żadnym Grand Theft Auto, mimo że Midnight Club i GTA powstają w tym samym studiu, czyli Rockstar Games.

Oczywiście minie jeszcze sporo czasu, zanim dowiemy się, czy ta teoria okaże się prawdziwa. W międzyczasie można się jednak spodziewać wielu innych spekulacji, tym bardziej że drugi zwiastun GTA 6 pobił wszelkie rekordy, zdobywając ponad 475 milionów wyświetleń w mniej niż 24 godziny. Rockstar ogłosiło, że to największa i najszybciej rosnąca premiera wideo w historii internetu, co tylko podkreśla, jak ogromne są oczekiwania wobec nowej odsłony tej kultowej serii. Sam wydawca Take-Two zapowiada, że gra przekroczy oczekiwania graczy.