Pamiętacie ten kultowy horror? Powstanie jego szósta odsłona i wiemy, kto zagra główną rolę

Jakub Piwoński
2025/09/02 08:30
Wróci też aktorka kojarzona z serią.

Seria horrorów Naznaczony doczeka się kolejnej odsłony. Cykl okazał się ogromnym sukcesem finansowym – przy budżetach rzędu kilku milionów dolarów zarobił łącznie ponad 730 mln dolarów na całym świecie, stając się jedną z najbardziej dochodowych marek Blumhouse. Czy kolejny film także będzie sukcesem? Znamy już pierwsze nazwiska twórców.

Amelia Eve
Amelia Eve

Amelia Eve w obsadzie nowego Naznaczonego

Do obsady dołączyła Amelia Eve, znana przede wszystkim z roli Jamie w serialu Netfliksa Nawiedzony dwór w Bly. Aktorka wcieli się w główną bohaterkę – samotną matkę zmagającą się z traumatyczną przeszłością. W filmie ponownie zobaczymy Lin Shaye jako Elise Rainier. Postać pełni kluczową rolę w cyklu, będąc medium. Fabuła Naznaczonego 6 pozostaje owiana tajemnicą, ale według pierwszych doniesień produkcja ma być kolejnym prequelem pierwszej części.

Cykl ma nowego reżysera. Za kamerą stanie na razie słabo znany Jacob Chase, a scenariusz przygotował David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman). Nad całością czuwa sprawdzone grono producentów – James Wan i Leigh Whannell, twórcy oryginalnego Naznaczonego, wspólnie z Jasonem Blumem i Blumhouse. Zdjęcia wystartują jesienią w Melbourne.

Seria Naznaczony rozpoczęła się w 2010 roku filmem opowiadającym historię rodziny Lambert, której syn został uwięziony w astralnym wymiarze. Kolejne odsłony rozwijały mitologię świata duchów, a piąta część – Czerwone drzwi – przywróciła na ekran rodzinę Lambert i była debiutem reżyserskim Patricka Wilsona. Premiera Naznaczonego 6 zaplanowana jest na 21 sierpnia 2026 roku. Dystrybucją zajmie się Sony Pictures.

Źródło:https://www.nexuspointnews.com/post/exclusive-amelia-eve-is-set-to-star-in-insidious-6

Popkultura
horror
James Wan
Patrick Wilson
Naznaczony
seria horrorów
Naznaczony 6
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


