Pamiętacie ten kultowy horror? Powstanie jego szósta odsłona i wiemy, kto zagra główną rolę

Seria horrorów Naznaczony doczeka się kolejnej odsłony. Cykl okazał się ogromnym sukcesem finansowym – przy budżetach rzędu kilku milionów dolarów zarobił łącznie ponad 730 mln dolarów na całym świecie, stając się jedną z najbardziej dochodowych marek Blumhouse. Czy kolejny film także będzie sukcesem? Znamy już pierwsze nazwiska twórców.

Amelia Eve w obsadzie nowego Naznaczonego

Do obsady dołączyła Amelia Eve, znana przede wszystkim z roli Jamie w serialu Netfliksa Nawiedzony dwór w Bly. Aktorka wcieli się w główną bohaterkę – samotną matkę zmagającą się z traumatyczną przeszłością. W filmie ponownie zobaczymy Lin Shaye jako Elise Rainier. Postać pełni kluczową rolę w cyklu, będąc medium. Fabuła Naznaczonego 6 pozostaje owiana tajemnicą, ale według pierwszych doniesień produkcja ma być kolejnym prequelem pierwszej części.