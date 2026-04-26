Dragon Ball Super dało nam lepszego Goku niż DBZ? Tak twierdzi sam Akira Toriyama

Fani mogą być zaskoczeni, ale to Dragon Ball Super pozwoliło wejść Goku na wyższy poziom. I nie chodzi wyłącznie o samą moc.

Choć wielu fanów wychowało się na Dragon Ball Z, coraz częściej pojawiają się głosy, że to nie ta seria najlepiej oddała charakter Saiyanina. Dla części widzów to właśnie Dragon Ball Super trafniej ukazuje, kim naprawdę jest Goku. Co ciekawe, podobne zdanie miał sam twórca serii, Akira Toriyama. W jednym z wywiadów z 1997 roku przyznał, że w anime pojawił się swoisty „pierwiastek”, który wypaczył odbiór bohatera, czyniąc go zbyt klasycznym herosem. Dragon Ball Super przedstawiło nam jeszcze lepszą wersję Goku od DBZ W oryginalnej mandze Goku nigdy nie był wzorem nieskazitelnej moralności. Jego osobowość zawsze zawierała nutę egoizmu oraz obsesję walki, która często stawiała go w moralnie niejednoznacznym świetle. Tymczasem Dragon Ball Z, a zwłaszcza jego amerykański dubbing przygotowany przez Funimation, przedstawiły go jako niemal superbohaterską figurę, bliższą archetypowi obrońcy sprawiedliwości niż wojownika spragnionego wyzwań.

Dragon Ball Super wraca do korzeni tej postaci, podkreślając, że działania Goku często wynikają z jego własnych pobudek. To właśnie jego decyzje doprowadzają między innymi do powstania Turnieju Mocy, a jego zamiłowanie do walki niejednokrotnie sprowadza zagrożenie nie tylko na niego, lecz także na innych.

Nie oznacza to jednak, że nowsza seria jest pozbawiona wad. Twórcy mocno zaakcentowali lekkoduszny charakter bohatera, czasami prowadząc do przesady. W efekcie Goku bywa przedstawiany jako zbyt niepoważny, co kłóci się z niektórymi aspektami jego życia, jak chociażby fakt, że jest ojcem dwójki dzieci. Mimo tych niedoskonałości wielu fanów uważa, że to właśnie Dragon Ball Super najbliżej oddaje wizję Akiry Toriyamy. Goku nie jest tu nieskazitelnym bohaterem, lecz postacią pełną sprzeczności, co czyni go znacznie bardziej interesującym niż w poprzednich adaptacjach. Twórcy anime będą mogli jeszcze lepiej zaakcentować postać Goku w Dragon Ball Super: Beerus, czyli nadchodzącym remake’u pierwszej sagi serii. Niedawno serial doczekał się nowego zwiastuna.

