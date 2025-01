Pamiętacie, co działo się w Kingdom Come Deliverance? Twórcy przypominają losy Henryka przed premierą drugiej części

Kingdom Come Deliverance 2 nadciąga wielkimi krokami. Już w przyszłym tygodniu gracze będą mogli zapoznać się z kolejnymi przygodami Henryka przygotowanymi przez Warhorse Studios. Dla tych, którzy zdążyli już nieco zapomnieć wydarzenia z poprzedniej odsłony, lub dopiero wskakują do tego świata, twórcy przygotowali specjalny materiał podsumowujący historię.

Kingdom Come Deliverance – przypomnienie historii przed premierą drugiej części

Za kilka dni gracze będą mogli zanurzyć się w nowych przygodach Henryka. Jakiś czas temu mieliśmy okazję rzucić okiem na oficjalny zwiastun filmowy Kingdom Come Deliverance 2 (oraz na kulisy jego powstawania), a także dowiedzieliśmy się, że tytuł cieszy się ogromnym zainteresowaniem na Steamie jeszcze w przedsprzedaży. W związku z nadchodzącą premierą twórcy postanowili przypomnieć nam, co działo się w Kingdom Come Deliverance 1.