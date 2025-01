Kingdom Come Deliverance 2 nie narzeka na brak zainteresowania. Preorder podbija listę bestsellerów Steama

Jakiś czas temu poznaliśmy plany na rozwój Kingdom Come Deliverance 2 . Pojawił się też oficjalny zwiastun filmowy . Jak się okazuje, produkcja, która zadebiutuje za kilka dni, cieszy się ogromnym zainteresowaniem na Steamie jeszcze w przedsprzedaży.

Jeśli zaś chodzi o rodzimą listę , w Polsce Kingdom Come Deliverance 2 znajduje się na wysokim, 4 miejscu. Tuż za produkcją Warhorse Studios ulokował się Cyberpunk 2077. Podium oblegają natomiast Counter-Strike 2, Steam Deck i Red Dead Redemption 2.

Zgodnie ze statystykami platformy Steam, na globalnej liście bestsellerów nieustannie króluje Counter-Strike 2. Nie brakuje jednak tytułów dostępnych w przedsprzedaży. Na 7 pozycji uplasowało się Sid Meier’s Civilization VII, natomiast na 8 – Kingdom Come Deliverance 2, które już niebawem ma swoją premierę. Pierwszą dziesiątkę zamyka natomiast Monster Hunter Wilds.

Lista bestsellerów Steam – Polska:

Counter-Strike 2 Steam Deck Red Dead Redemption 2 Kingdom Come Deliverance 2 Cyberpunk 2077 EA Sports FC 25 Hello Kitty Island Adventure Sniper Elite: Resistance Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition Path of Exile 2

Uwagę zwraca też bez wątpienia Hello Kitty Island Adventure, które znalazło swoje miejsce w pierwszej dziesiątce zarówno w Polsce, jak i globalnie. Ta gra to przytulny symulator, który pozwala eksplorować wyspę, rozwiązywać łamigłówki, gotować czy personalizować bohatera. Obecnie tytuł może pochwalić się „bardzo pozytywnym” odbiorem na platformie Valve.

Na koniec przypominamy, że Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutuje już 4 lutego 2025 roku. Tytuł zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Kingdom Come Deliverance II - grałem kilka godzin i nie chciałem kończyć.