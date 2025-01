Tak powstawał świetny zwiastun do Kingdom Come Deliverance 2. Platige Image dzieli się zakulisowym materiałem

Już tylko kilka dni dzieli nas od premiery Kingdom Come Deliverance 2. Na produkcję bez wątpienia czeka masa zainteresowanych, a ostatnio udostępniony filmowy zwiastun tylko podkręca atmosferę przed debiutem gry na rynku. Teraz polskie studio animacji Platige Image podzieliło się natomiast materiałem, który przedstawia prace nad trailerem od kulis.

Kilka dni temu w sieci ukazał się oficjalny zwiastun filmowy Kingdom Come Deliverance 2 . Za materiał odpowiada polskie studio animacji Platige Image. Teraz podzielono się zakulisowym nagraniem przedstawiającym pracę nad trailerem.

Warto również dodać, że Kingdom Come Deliverance 2 już w przedsprzedaży cieszy się dużym zainteresowaniem graczy . Na polskiej liście bestsellerów Steama tytuł znajduje się na 7. miejscu.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutuje już niebawem – 4 lutego 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy również do lektury: Kingdom Come Deliverance II - grałem kilka godzin i nie chciałem kończyć.