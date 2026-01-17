Pamela Anderson czuła odrazę, gdy Seth Rogen wygrywał na Złotych Globach. Wciąż czeka na przeprosiny

Pamela Anderson poróżniła się z Sethem Rogenem. Chodzi o pewien serial.
Pamela Anderson wróciła do trudnej sprawy ze swojego życia zawodowego i prywatnego. Aktorka ujawniła, że obecność Setha Rogena podczas tegorocznej gali Złotych Globów była dla niej wyjątkowo niekomfortowa. Choć Rogen świętował tam sukces swojego serialu Studio dla Apple TV, dla Anderson sytuacja miała zupełnie inny ciężar emocjonalny. Dlaczego?
Anderson nie wybaczyła Rogenowi serialu Pam & Tommy
Źródłem napięcia jest serial Pam & Tommy z 2022 roku, dostępny na Disney+. Produkcja opowiadała o burzliwym związku Pameli Anderson z Tommym Lee, a także o kradzieży i upublicznieniu ich prywatnej sekstaśmy – wydarzeniu, które na lata naznaczyło aktorkę. Co istotne, serial powstał bez jej zgody. Seth Rogen był jednym z producentów wykonawczych projektu, a dodatkowo wcielił się w postać mężczyzny odpowiedzialnego za kradzież nagrania.
Anderson nie ukrywa, że to właśnie ten fakt sprawił, iż wspólna obecność na gali była dla niej trudna do zniesienia. Jak przyznała, nikt nie skontaktował się z nią przed rozpoczęciem prac nad serialem, mimo że opowiadał on o najbardziej bolesnych momentach jej życia. Siedzieli bardzo blisko siebie, co tylko potęgowało poczucie dyskomfortu. Choć nie doszło do bezpośredniej konfrontacji, aktorka przyznaje, że w myślach powiedziała Rogenowi wszystko, co od dawna w niej narastało.
Seth Rogen zrobił ‘Pam & Tommy’ bez rozmowy ze mną. To było dla mnie przykre. Jak można tworzyć serial na podstawie najtrudniejszych momentów czyjegoś życia, kiedy ta osoba wciąż żyje? Dodała, że podczas gali siedzieli bardzo blisko siebie, co tylko spotęgowało jej dyskomfort. Poczułam się dziwnie. To było trochę… obrzydliwe.
Pamela Anderson od lat podkreśla, że osoby publiczne również mają prawo do granic prywatności. Jej zdaniem fakt bycia znaną nie powinien oznaczać zgody na wykorzystywanie traumatycznych doświadczeń jako serialowej rozrywki. Aktorka liczy na przeprosiny ze strony Rogena, choć zaznacza, że nie one są dla niej najważniejsze. To zresztą nie pierwszy raz, gdy Anderson krytykuje twórców Pam & Tommy. Już wcześniej otwarcie mówiła, że serial był dla niej jak rozdrapywanie starych ran. W produkcji główne role zagrali Lily James i Sebastian Stan.
