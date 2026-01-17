Pamela Anderson czuła odrazę, gdy Seth Rogen wygrywał na Złotych Globach. Wciąż czeka na przeprosiny

Pamela Anderson wróciła do trudnej sprawy ze swojego życia zawodowego i prywatnego. Aktorka ujawniła, że obecność Setha Rogena podczas tegorocznej gali Złotych Globów była dla niej wyjątkowo niekomfortowa. Choć Rogen świętował tam sukces swojego serialu Studio dla Apple TV, dla Anderson sytuacja miała zupełnie inny ciężar emocjonalny. Dlaczego?

Anderson nie wybaczyła Rogenowi serialu Pam & Tommy

Źródłem napięcia jest serial Pam & Tommy z 2022 roku, dostępny na Disney+. Produkcja opowiadała o burzliwym związku Pameli Anderson z Tommym Lee, a także o kradzieży i upublicznieniu ich prywatnej sekstaśmy – wydarzeniu, które na lata naznaczyło aktorkę. Co istotne, serial powstał bez jej zgody. Seth Rogen był jednym z producentów wykonawczych projektu, a dodatkowo wcielił się w postać mężczyzny odpowiedzialnego za kradzież nagrania.