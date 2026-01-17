Zaloguj się lub Zarejestruj

Pamela Anderson czuła odrazę, gdy Seth Rogen wygrywał na Złotych Globach. Wciąż czeka na przeprosiny

Jakub Piwoński
2026/01/17 09:30
0
0

Pamela Anderson poróżniła się z Sethem Rogenem. Chodzi o pewien serial.

Pamela Anderson wróciła do trudnej sprawy ze swojego życia zawodowego i prywatnego. Aktorka ujawniła, że obecność Setha Rogena podczas tegorocznej gali Złotych Globów była dla niej wyjątkowo niekomfortowa. Choć Rogen świętował tam sukces swojego serialu Studio dla Apple TV, dla Anderson sytuacja miała zupełnie inny ciężar emocjonalny. Dlaczego?

Pamela Anderson
Pamela Anderson

Anderson nie wybaczyła Rogenowi serialu Pam & Tommy

Źródłem napięcia jest serial Pam & Tommy z 2022 roku, dostępny na Disney+. Produkcja opowiadała o burzliwym związku Pameli Anderson z Tommym Lee, a także o kradzieży i upublicznieniu ich prywatnej sekstaśmy – wydarzeniu, które na lata naznaczyło aktorkę. Co istotne, serial powstał bez jej zgody. Seth Rogen był jednym z producentów wykonawczych projektu, a dodatkowo wcielił się w postać mężczyzny odpowiedzialnego za kradzież nagrania.

Anderson nie ukrywa, że to właśnie ten fakt sprawił, iż wspólna obecność na gali była dla niej trudna do zniesienia. Jak przyznała, nikt nie skontaktował się z nią przed rozpoczęciem prac nad serialem, mimo że opowiadał on o najbardziej bolesnych momentach jej życia. Siedzieli bardzo blisko siebie, co tylko potęgowało poczucie dyskomfortu. Choć nie doszło do bezpośredniej konfrontacji, aktorka przyznaje, że w myślach powiedziała Rogenowi wszystko, co od dawna w niej narastało.

Seth Rogen zrobił ‘Pam & Tommy’ bez rozmowy ze mną. To było dla mnie przykre. Jak można tworzyć serial na podstawie najtrudniejszych momentów czyjegoś życia, kiedy ta osoba wciąż żyje? Dodała, że podczas gali siedzieli bardzo blisko siebie, co tylko spotęgowało jej dyskomfort. Poczułam się dziwnie. To było trochę… obrzydliwe.

GramTV przedstawia:

Pamela Anderson od lat podkreśla, że osoby publiczne również mają prawo do granic prywatności. Jej zdaniem fakt bycia znaną nie powinien oznaczać zgody na wykorzystywanie traumatycznych doświadczeń jako serialowej rozrywki. Aktorka liczy na przeprosiny ze strony Rogena, choć zaznacza, że nie one są dla niej najważniejsze. To zresztą nie pierwszy raz, gdy Anderson krytykuje twórców Pam & Tommy. Już wcześniej otwarcie mówiła, że serial był dla niej jak rozdrapywanie starych ran. W produkcji główne role zagrali Lily James i Sebastian Stan.

Pam & Tommy
Pam & Tommy

Źródło:https://edition.cnn.com/2026/01/16/entertainment/pamela-anderson-yucky-seth-rogen-scli-intl

Tagi:

Popkultura
studio
Złote Globy
Seth Rogen
Pam & Tommy
Pamela Anderson
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112