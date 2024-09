Palworld przejdzie na model free-to-play? Studio Pocketpair stawia sprawę jasno

Pocketpair opublikowało wpis na portalu społecznościowym X, w którym już na samym początku podkreślono, że model biznesowy Palworld nie ulegnie zmianie. Wspomniana produkcja nadal będzie płatna i nie stanie się grą-usługą. Zgodnie z przekazanymi informacjami wywiad z dyrektorem generalnym studia miał zostać przeprowadzony „kilka miesięcy temu”, kiedy to twórcy „wciąż zastanawiali się nad najlepszą drogą” dla swojej gry.

Nadal dyskutujemy o tym wewnętrznie, ponieważ znalezienie idealnej ścieżki jest dość trudne, ale już zdecydowaliśmy, że podejście f2p/GaaS nie jest dla nas odpowiednie. Palworld nigdy nie został zaprojektowany z myślą o takim modelu, a dostosowanie gry w tym momencie wymagałoby zbyt wiele pracy. Ponadto zdajemy sobie sprawę, że nie tego chcą nasi gracze, a my zawsze stawiamy ich na pierwszym miejscu – informuje Pocketpair.

Na koniec przypomnijmy, że Palworld dostępne jest obecnie we wczesnym dostępie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Dokładna data premiery pełnej wersji nie jest jeszcze znana. Warto natomiast dodać, że produkcja studia Pocketpair otrzymała już blisko 275 tysięcy recenzji na Steam, z czego aż 93% to oceny pozytywne.

Wczytywanie ramki mediów.