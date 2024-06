Palworld z pierwszą, dużą aktualizacją. Wyspa Sakurajima, nowe budynki i kolejne gatunki Palów

Zgodnie z przekazanymi na platformie Steam informacjami, aktualizacja Sakurajima trafiła już do popularnej produkcji survivalowej zatytułowanej Palworld. Deweloperzy przygotowali dla miłośników tytułu całą masę interesujących nowości, w tym przede wszystkim nową wyspę, która jest domem dla kolejnych towarzyszy. Gracze mogą już eksplorować nowy biom w poszukiwaniu nieznanych wcześniej gatunków Palów, których do odkrycia jest aż 24.

Pod koniec kwietnia Pocketpair podzieliło się zwiastunem prezentującym nadchodzące do Palworld atrakcje . Tymczasem pierwsza, duża aktualizacja trafiła do gry i wprowadza masę nowości. Na graczy czeka między innymi nowa wyspa Sakurajima, a także kolejne gatunki Palów.

To jednak nie koniec atrakcji. Aktualizacja podnosi bowiem maksymalny poziom gracza do 55, a także wprowadza między innymi nowe technologie. Pojawiły się także kolejne budynki – kopalnie surowców (i ropa naftowa), Cold Food Boxy czy znaki możliwe do umieszczenia na ścianach. Zainteresowani otrzymają również do swojej dyspozycji nowy sprzęt, a także możliwość odwiedzenia platformy wiertniczej.