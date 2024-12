Palestyńska gra Dreams on a Pillow bliska osiągnięcia celu crowdfundingowego

Rasheed Abueideh, twórca gry Liyla & The Shadows of War, postawił na crowdfunding po odrzuceniu przez tradycyjne źródła finansowania. Dzięki wsparciu społeczności planuje ukończyć Dreams on a Pillow w ciągu dwóch lat. Chcecie się dorzucić i wesprzeć ten projekt? Kliknijcie TUTAJ.